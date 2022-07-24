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暴力清場後 斯里蘭卡總統府7/25恢復運作

2022/7/24 20:44
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（中央社可倫坡24日綜合外電報導）包圍斯里蘭卡總統府的反政府示威人士遭到軍事鎮壓驅離清場，引發國際譴責。警方表示，總統府明天將恢復運作。

島國斯里蘭卡史無前例的經濟危機引發排山倒海民怨沸騰，抗議民眾本月稍早攻破並且占領殖民時代建築的總統府。士兵當時奉命保護前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）撤離，他於數日後逃到新加坡才辭職。

拉賈帕克薩繼任者威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）下令後，持警棍和自動武器的士兵22日發動拂曉突襲，對總統府秘書處進行清場。抗議人士自從4月以來就在總統府外搭建的帳篷遭到安全部隊拆除，行動中至少造成48人受傷，有9人被捕。

未獲授權對媒體發言而不願意具名的警方官員今天指出：「總統府準備好從星期一恢復運作。」他告訴法新社，鑑識專家已進入總統府，就抗議人士造成的毀損進行採證。

「秘書處自從7月9日以來持續遭到占領，情況現在排除了。」

對威克瑞米辛赫訴諸暴力對付手無寸鐵，而且已經宣布願意於22日稍晚撤離的抗議民眾，西方政府、聯合國和人權團體予以譴責。

警方發言人塔爾杜瓦（Nihal Talduwa）指出，抗議人士有繼續在總統府附近指定地點示威的自由。他今天說：「他們可以留在官方指定抗議地點，政府甚至可能增加開放巿區一些地方給示威人士。」

威克瑞米辛赫宣誓就任後不到24小時，就展開對總統府秘書處和週邊地區清場的軍事行動，當時他還沒有任命內閣。

落跑總統拉賈帕克薩先搭軍機逃到鄰近的馬爾地夫，後來再前往新加坡並且提出辭呈，國會議員20日選舉威克瑞米辛赫取代他。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110724

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