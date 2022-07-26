斯里蘭卡經濟崩潰求外援 期盼中國貿易觀光援助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京26日綜合外電報導）斯里蘭卡駐中國大使今天表示，斯國請求中國在貿易、投資與觀光方面提供援助，助其永續成長。斯里蘭卡近來持續與中國協商，盼取得40億美元緊急援助金以走出經濟崩潰。

這個人口2200萬的島國用完外匯存底後，正經歷1948年獨立以來最嚴重的經濟危機。民眾對燃料、糧食和醫藥短缺不滿發動的示威，推翻了拉賈帕克薩統治家族。

斯里蘭卡駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）強調中國是斯里蘭卡經濟復甦關鍵，反映北京作為斯里蘭卡兩大外國債權人之一的地位。

科霍納在斯里蘭卡駐北京大使館接受路透社訪問時表示，可倫坡希望中國要求企業購買更多斯里蘭卡紅茶、藍寶石、香料和服裝，並讓中國的進口規則更加透明，更好瀏覽。

他說，北京也可透過加碼投資中國在可倫坡以及赫班托達（Hambantota）贊助的港口計畫來提供協助。科霍納表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，中國大型投資計畫尚未實現。

此外，斯里蘭卡希望看到更多中國觀光客。2018年中國造訪斯里蘭卡的觀光客多達26萬5000人，2019年卻因斯國發生自殺攻擊和疫情影響，中國觀光客幾乎降至0。

科霍納另表示，斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）計畫訪中洽談貿易、投資和旅遊等合作事宜。他說，預期新政府對中政策不會有重大改變。

斯里蘭卡數月來持續與中國談判40億美元的援助計畫，其中包括10億美元貸款，來償還今年到期的差不多金額的中國債務。

斯里蘭卡還要求提供15億美元信貸額度來支付中國進口商品，科霍納表示，這些進口主要是斯里蘭卡鈕扣與拉鍊等製衣產業所需購買的商品。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110726