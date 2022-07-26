斯里蘭卡醫療系統瀕崩 患者無人醫治沒藥可買

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（中央社可倫坡25日綜合外電報導）斯里蘭卡最大間醫院的整個病房一片漆黑、幾乎空無一人，剩下的少數患者未獲醫治，仍處於痛苦之中，醫師甚至因為缺乏燃油，無法在輪值上班時間趕抵醫院。

南亞國家斯里蘭卡免費的全民健保系統幾個月前還讓鄰國人人稱羨，如今卻遭空前經濟危機重創。

70歲民眾瑪麗（Theresa Mary）患有糖尿病和高血壓，導致關節發炎，她前來首都可倫坡（Colombo）的斯里蘭卡國立醫院（National Hospital of Sri Lanka）接受治療。

由於旅程最後一段路找不到車可以搭，最後5公里路她只好徒步跛行。

4天後，瑪麗雖然出院，卻仍難以站立，因為藥局有補助的止痛藥已發完。

瑪麗告訴法新社：「醫師要我去民間藥局買藥，但我沒有錢。我的雙膝依然腫脹，我在可倫坡沒有家，我不知道自己還得走多久。」

斯里蘭卡國立醫院通常收治這個島國各地需要接受專科治療的人，如今靠著縮減的人力運作，3400張病床中許多都閒置未用。

手術設備和救命藥物的補給幾乎耗盡，汽油長期短缺的問題讓患者和醫師都無法前往醫院。

政府醫護人員協會成員拉特納辛漢（Vasan Ratnasingham）告訴法新社：「預定要動手術的患者沒有報到。」

「一些醫護人員值兩個班，因為其他人無法報到上班，他們有車，但沒有燃油。」

斯里蘭卡進口85%的藥品和醫療設備，以及製造剩餘所需物品的原物料。

但斯里蘭卡現在宣告破產，而缺乏外匯讓國家無法獲得足夠的汽油來維持經濟運轉，也無法獲得足夠藥品來治療病患。

藥局老闆馬蒂亞拉甘（K. Mathiyalagan）向法新社表示：「一般的止痛藥、抗生素和兒科藥品嚴重供不應求。其他藥物在過去3個月裡也貴上4倍。」

馬蒂亞拉甘說，他的同事每10張處方箋就必須拒絕3張，因為他們無法滿足這些處方。

他補充表示：「許多基本藥物完全沒有庫存。醫師在不清楚藥局有什麼藥品的情況下開藥。」

斯里蘭卡衛生部官員拒絕針對全國9成民眾仰賴的公衛服務現況說明細節。

但在政府醫院工作的醫師說，他們被迫減少例行手術，好優先處理危及生命的緊急情況，並使用效果較差的替代藥物。

聯合國駐地協調員辛格-哈姆蒂（Hanaa Singer-Hamdy）透過聲明表示：「斯里蘭卡一度強大的醫療系統正危在旦夕。最弱勢的族群將首當其衝。」

拉納辛漢說，如果危機持續下去，「斯里蘭卡會有更多嬰兒死去，營養不良情況將相當猖獗」，醫療系統也將瀕臨崩潰。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110726