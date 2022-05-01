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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/286

烏克蘭官員稱馬立波撤離可望展開 傳50多人已撤

2022/5/1 21:21（5/1 21:49 更新）
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烏克蘭官員表示，困在馬立波的平民5月1日可望撤離。圖為4月20日馬立波亞速鋼鐵廠冒出濃煙。（路透社）
烏克蘭官員表示，困在馬立波的平民5月1日可望撤離。圖為4月20日馬立波亞速鋼鐵廠冒出濃煙。（路透社）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）大部分區域已落入俄羅斯掌控中，地方官員表示，困在當地的平民今天可能可以撤離。

馬立波市議會和地方首長告訴想前往烏克蘭另外一個城市札波羅熱（Zaporizhzhia）的居民，於當地時間下午4時在馬立波一個撤退點集合。

路透社攝影記者表示，又有一群平民約14人離開馬立波市亞速鋼鐵廠（Azovstal）周遭地區，今天抵達頓內茨克州（Donetsk Region）一個臨時收容中心。

路透記者稍早報導，約40名平民抵達位於頓內茨克州貝齊米納村（Bezimenne）的臨時收容中心。

路透社的照片顯示這些平民搭乘掛著烏克蘭車牌的巴士，車隊中還有俄羅斯軍隊以及有聯合國標誌的車輛。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）告訴數以千計的天主教徒，烏克蘭的戰爭是「人性可怕的墮落」，令他痛苦和哭泣，他呼籲設人道走廊，讓困在馬立波鋼鐵廠的民眾可以撤離。

5月是天主教的聖母月，教宗呼籲天主教徒為烏克蘭的和平禱告。

「我心繫烏克蘭的馬立波市、聖母瑪麗（Mary）的城市，遭無情轟炸和摧毀。」馬立波以瑪麗來命名。

教宗說：「每每思及這些烏克蘭人承受的苦痛，我就難過哭泣，特別是想到了那些弱勢、年長和年幼者。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110501

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