斯里蘭卡前總統停留新加坡 觀光證效期獲准延長

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（中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電）斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）日前持短期觀光證入境新加坡，有效期14天。星媒今天報導，拉賈帕克薩的觀光證獲准延長14天，將於8月11日失效。

斯里蘭卡面臨嚴重經濟危機，民眾多月來示威抗議，迫使拉賈帕克薩流亡海外。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，73歲的拉賈帕克薩14日由馬爾地夫搭乘沙烏地阿拉伯航空班機抵達新加坡樟宜機場。他抵星後不久即提出辭呈，隔天被國會受理。

新加坡移民與關卡局日前證實，拉賈帕克薩持短期觀光證（short-term visit pass）入境新加坡進行私人訪問。斯里蘭卡旅客赴星進行社交訪問通常是持短期觀光證入境，有效期最長30天；若有需要，可申請延長。

報導指出，拉賈帕克薩持有的短期觀光證有效期為14天，已獲准延長14天，將於8月11日失效。他在抵星後一直保持低調，先是住在市中心一家飯店，據信已搬至私人住宅。

斯里蘭卡內閣發言人日前向媒體表示，預期拉賈帕克薩將返國。另有外媒引述不具名政府官員指出，拉賈帕克薩想盡快返家，希望回到他在斯里蘭卡首都可倫坡近郊的私人住宅居住。

新加坡外交部14日表示，拉賈帕克薩獲准以私人訪問形式入境新加坡，他並未要求、也未被給予庇護。外交部強調，「新加坡通常不會批准庇護的請求」。

拉賈帕克薩辭職後，斯里蘭卡國會上週投票結果顯示，73歲的代理總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）壓倒性獲選繼任總統，任期至2024年。（編輯：馮昭）1110727