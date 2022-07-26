解決燃料短缺 斯里蘭卡徵求外企進口販售油品

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（中央社可倫坡26日綜合外電報導）斯里蘭卡今天與一些產油國的石油公司接洽遊說，希望透過開放市場、由這些公司為斯國進口並銷售石油，以解決經歷數十年來最嚴重經濟危機的斯里蘭卡面臨的燃料極度短缺問題。

路透社報導，由於外匯存底耗盡，擁有2200萬人口的斯里蘭卡無力支付從燃料到糧食和藥品等必需品的進口。

斯里蘭卡電力與能源部長魏傑塞克拉（Kanchana Wijesekera）在推特（Twitter）發文說：「今天已發布廣告，徵求各石油公司為斯里蘭卡進口、配送和銷售油品的意向書（EOI）。」

這項消息源於斯里蘭卡為了趕忙確保國內有充分的汽油和柴油供應，而在6月決定開放油品的進口和銷售。

同意從產油國當中挑選石油公司供油的新作法，實際上終止斯里蘭卡燃料市場的兩強壟斷。兩強分別是斯國國營錫蘭石油公司（Ceylon Petroleum Corporation），和印度國營印度石油公司（Indian Oil Corporation）的子公司蘭卡印度石油公司（Lanka IOC）。

斯里蘭卡政府在公告中說，控制約80%的國內油市、並在全國擁有1190座加油站的錫蘭石油公司，將對新晉同業分享資源和加油機台。

斯里蘭卡目前陷入1948年脫離英國獨立以來最嚴重經濟危機，根源在經濟管理不善，以及作為經濟命脈的觀光業因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而受衝擊。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110726