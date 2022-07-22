斯里蘭卡新內閣將出爐 警方驅離反政府抗議群眾

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斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫22日任命新內閣成員之前，安全部隊在首都可倫坡拆除反政府抗議者的主要營地。圖為14日斯里蘭卡陸軍在議會大樓對面豎起鐵柵欄。（安納杜魯新聞社）

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（中央社可倫坡22日綜合外電報導）斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫昨天就職，他今天要任命新的內閣成員之前，安全部隊一早就在首都可倫坡（Colombo）拆除了反政府抗議者的主要營地，並驅離相關運動人士。

斯里蘭卡連月深陷經濟危機，抗議群眾本月上旬攻入前任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）官邸，拉賈帕克薩逃往國外，辭去總統一職。國會議員選出威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）繼任總統，他昨天宣誓就職。

抗議群眾封鎖了總統府秘書處，即總統辦公室，就在他們原定撤離時間的前幾個小時，軍隊和警察特別任務突擊隊手持警棍和自動突擊步槍衝向他們。

數以百計軍人移開抗議群眾用來堵住秘書處大門的障礙物，還有人看到一輛裝甲運兵車。本月稍早，已有示威群眾闖入秘書處大樓部分區域。

抗議群眾先前宣布，他們打算在威克瑞米辛赫的內閣就職後，於今天下午交出象徵國家權力的秘書處大樓。

一般預期新內閣將由不同政黨組成，肩負著帶領國家走出這場自1948年脫離英國獨立以來最嚴重經濟危機的艱難任務。

目擊者看到軍人包圍秘書處大樓，從4月初以來為了提供後勤資源給數以千計反政府示威者而搭起的臨時建物也被拆除。

目擊者還看到軍人一邊逼近聚集在營地的好幾群示威者，一邊用棍棒攻擊民眾和記者。

斯里蘭卡律師協會（Bar Association of Sri Lanka）會長裴瑞斯（Saliya Peiris）譴責軍方作為，並警告這種行動會傷害新政府的國際形象。

裴瑞斯在簡短聲明中說：「動用非必要的暴力，無助於這個國家及其國際形象。」他還表示，有數人被拘捕，包括一名律師。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1110722