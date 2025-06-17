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高雄飯糰店租賃糾紛再起 房東老闆娘互控傷害恐嚇

2025/6/17 08:43（6/17 09:06 更新）
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高雄鼓山區青海路一間日式飯糰店日前因租賃糾紛，遭房東推倒店前桌椅與花盆等物品，消息傳出吸引大批民眾到店購買飯糰表達支持。（黃捷服務處提供）
高雄鼓山區青海路一間日式飯糰店日前因租賃糾紛，遭房東推倒店前桌椅與花盆等物品，消息傳出吸引大批民眾到店購買飯糰表達支持。（黃捷服務處提供）
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（中央社記者張已亷高雄17日電）高雄鼓山區一間日式飯糰店因租賃糾紛引發關注。飯糰店日前宣布將搬離現址，但警方昨天再獲報，邵姓房東與張姓老闆娘因租賃問題再有爭執，事後邵女提告傷害，張女則提恐嚇等告訴。

飯糰店址附近民眾昨晚拍下有人在外呼喊「救命」。高雄市政府警察局鼓山分局員警今天指出，16日晚上9時許獲報，指青海路一處民宅發生糾紛，初步了解為59歲邵女與62歲張女因租金與押金等租賃問題發生爭執。

警方表示，邵女稱遭張女丈夫傷害，並提出傷害告訴；張女稱邵女毀損租屋處家具，提告對方侵入住居、毀損及恐嚇等。

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警方指出，現場協助邵女送醫並受理雙方告訴，後續將依法處理，並呼籲民眾若遇租賃或財務糾紛，應保持冷靜，理性協商或透過司法機制處理，勿因一時衝動釀成衝突或觸法。

這家日式飯糰店由60歲樋口先生與台灣籍妻子經營，2人原本在日本新潟生活多年，因希望將日本優質物產介紹給台灣，才返台定居開店。店家12日宣布，將於7月底搬離現址，改到翠華路開店並於7月6日起到高雄捷運左營站設點銷售。（編輯：謝雅竹）1140617

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