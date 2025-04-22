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高雄日式飯糰店租賃糾紛 房東：我不是惡房東

2025/4/22 17:50（4/22 18:23 更新）
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高雄市鼓山區一間日式飯糰店因租賃糾紛引發社會關注，邵姓房東（左）22日出面鞠躬澄清，強調自己不是惡房東，也表示目前尚未向對方親自道歉，會再找時間與對方討論，「誤會可以解釋，希望對方有更好的發展。」中央社記者張已亷攝 114年4月22日
高雄市鼓山區一間日式飯糰店因租賃糾紛引發社會關注，邵姓房東（左）22日出面鞠躬澄清，強調自己不是惡房東，也表示目前尚未向對方親自道歉，會再找時間與對方討論，「誤會可以解釋，希望對方有更好的發展。」中央社記者張已亷攝 114年4月22日
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（中央社記者張已亷高雄22日電）高雄鼓山區日式飯糰店因租賃糾紛引發關注。張姓老闆娘今天說，交由司法處理，其餘不便多說。邵姓房東則出面鞠躬自清，她不是惡房東，將遵守契約精神，希望對方有更好發展。

高雄市鼓山區青海路一間日式飯糰店18日與邵姓房東發生租賃糾紛後，引起社會關注，接連幾天湧入民眾到店消費，以行動支持店家，飯糰供不應求，今天上午就完售。經營者樋口先生手舉「謝謝關心、感謝支持」牌子與張姓老闆娘站在店外，向排隊購買民眾表達感謝。

張姓老闆娘今天接受媒體採訪表示，對於房東說法不予回應，一切交由法院處理，至於事發當天被房東拍照時，有告知對方攝影需得到當事人同意，「只是跟她講這樣，其他不想再多說。」

對於是否走完租約，張姓老闆娘說，「不想走了」，合約都有合法公證，都交由法院處理。至於遷店事宜，老闆娘說，「都還沒有完全決定」，有可能會遷到別的地方，若有消息會再公告。樋口先生則向支持民眾致謝與合影後，簡短回應說，「還沒找到，沒有時間，不好意思。」

邵女下午出面鞠躬澄清，「我不是惡房東」，過去因聽聞對方生活與生意不佳，提供對方1樓租金是新台幣1萬9800元，5樓居住部分租金是1萬5200元，相對鄰近租金較低廉，且屋內裝潢及設備也讓對方使用，但18日事發後，對方卻說租金是4萬元，還提及要漲房租等不實指控。

邵女表示，雙方在公證時，對方曾口頭承諾，若有賺錢同意調整租金，沒有詳細說明調漲多少。事後因見對方生意漸好，過去僅1次向對方提到漲租事宜，「沒有要討回店面自己經營，覺得很委屈，會遵守契約精神，承諾可以使用到合約期滿。」

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邵女說，近日來店人流多，且不時有人到房屋外停留，十分擔憂自身安危，另外，目前尚未向對方親自道歉，會再找時間與對方討論，「誤會可以解釋，希望對方有更好的發展。」

邵姓房東日前接受媒體專訪，為當天推倒飯糰店前物品等行為向店家致歉，指當天雙方會起口角，是因為她近期接獲高雄市政府通知騎樓不能營業，要求拍攝改善前後照片，過程中因對方稱有肖像權才發生衝突，並拿出房租合約書解釋她不是「惡房東」。（編輯：李淑華）1140422

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高雄市鼓山區一間日式飯糰店近日發生租賃糾紛，接連幾天湧入民眾到店消費，以行動支持店家，22日店外大排長龍，飯糰上午就已銷售一空。中央社記者董俊志攝 114年4月22日
高雄市鼓山區一間日式飯糰店近日發生租賃糾紛，接連幾天湧入民眾到店消費，以行動支持店家，22日店外大排長龍，飯糰上午就已銷售一空。中央社記者董俊志攝 114年4月22日
高雄市鼓山區一家日式飯糰店因租賃糾紛引發各界關注，許多人到店消費表達支持，因短時間內湧入大量訂購需求，店家22日持續忙著製作飯糰。中央社記者董俊志攝 114年4月22日
高雄市鼓山區一家日式飯糰店因租賃糾紛引發各界關注，許多人到店消費表達支持，因短時間內湧入大量訂購需求，店家22日持續忙著製作飯糰。中央社記者董俊志攝 114年4月22日
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