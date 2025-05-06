高雄飯糰店再釀糾紛 房東疑因檢查電壓與店家爭執

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（中央社記者張已亷高雄6日電）高雄鼓山區一間飯糰店日前因租賃糾紛引發關注。警方今天再獲報，邵姓房東與張姓老闆娘疑因檢查店面電線、電壓等原因發生爭執，由警方到場協助排解糾紛，雙方未提出告訴。

高雄市政府警察局鼓山分局員警指出，上午11時許獲報，指鼓山區青海路一間店面發生糾紛，經警方派員到場處理。

警方經查，59歲邵女稱，要檢查店面電線、電壓等原因，與62歲張女發生爭執。警方表示，現場沒有不法，雙方也沒有提出告訴，到場協助排解糾紛後，邵女自行離去。

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高雄市鼓山區青海路一間日式飯糰店上個月與邵姓房東發生租賃糾紛，對此，張姓老闆娘日前接受媒體採訪表示，交由司法處理，不排除遷店，若有消息會再公告；邵姓房東則出面鞠躬自清，她不是惡房東，將遵守契約精神，希望對方有更好發展。

60歲樋口先生與台灣妻子在日本新潟生活30多年，希望將日本優質物產介紹給台灣朋友才返台定居開店，以日籍老闆獨特親切叫賣手板聞名。飯糰店自發生租賃糾紛後，因媒體曝光而聲名大噪，持續有民眾到店消費，飯糰接連幾天早早銷售一空。（編輯：李淑華）1140506