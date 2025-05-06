加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄飯糰店再釀糾紛 房東疑因檢查電壓與店家爭執

2025/5/6 20:54（5/6 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日式飯糰店邵姓房東（前）4月曾向媒體公開展示租賃契約，強調自己絕對不是「惡房東」。（中央社檔案照片）
日式飯糰店邵姓房東（前）4月曾向媒體公開展示租賃契約，強調自己絕對不是「惡房東」。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄6日電）高雄鼓山區一間飯糰店日前因租賃糾紛引發關注。警方今天再獲報，邵姓房東與張姓老闆娘疑因檢查店面電線、電壓等原因發生爭執，由警方到場協助排解糾紛，雙方未提出告訴。

高雄市政府警察局鼓山分局員警指出，上午11時許獲報，指鼓山區青海路一間店面發生糾紛，經警方派員到場處理。

警方經查，59歲邵女稱，要檢查店面電線、電壓等原因，與62歲張女發生爭執。警方表示，現場沒有不法，雙方也沒有提出告訴，到場協助排解糾紛後，邵女自行離去。

google news透過 Google News追蹤中央社

高雄市鼓山區青海路一間日式飯糰店上個月與邵姓房東發生租賃糾紛，對此，張姓老闆娘日前接受媒體採訪表示，交由司法處理，不排除遷店，若有消息會再公告；邵姓房東則出面鞠躬自清，她不是惡房東，將遵守契約精神，希望對方有更好發展。

60歲樋口先生與台灣妻子在日本新潟生活30多年，希望將日本優質物產介紹給台灣朋友才返台定居開店，以日籍老闆獨特親切叫賣手板聞名。飯糰店自發生租賃糾紛後，因媒體曝光而聲名大噪，持續有民眾到店消費，飯糰接連幾天早早銷售一空。（編輯：李淑華）1140506

#日本
#高雄鼓山區
#警察局
#高雄市政府
#高雄市政府警察局
#鼓山區
高雄市鼓山區一家日式飯糰店因租賃糾紛引發各界關注，圖為業者樋口先生（前左）製作飯糰。（中央社檔案照片）
高雄市鼓山區一家日式飯糰店因租賃糾紛引發各界關注，圖為業者樋口先生（前左）製作飯糰。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
日式飯糰店爆紅 老闆娘：官司結束前可能暫緩搬遷鼓山日式飯糰店租賃糾紛引關注 高雄捷運邀進駐、市府員工餐廳招手高雄日式飯糰店租賃糾紛 房東：我不是惡房東
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：