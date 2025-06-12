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高雄日式飯糰店7月底搬家 7/6起高捷左營站設點銷售

2025/6/12 18:13（6/12 18:51 更新）
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高雄鼓山區一間日式飯糰店因租賃糾紛引發關注。飯糰店12日宣布，將搬到翠華路新店面，7月6日起也會進駐高雄捷運左營站設點銷售。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月12日
高雄鼓山區一間日式飯糰店因租賃糾紛引發關注。飯糰店12日宣布，將搬到翠華路新店面，7月6日起也會進駐高雄捷運左營站設點銷售。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月12日
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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄鼓山區一間日式飯糰店因租賃糾紛引發關注。飯糰店今天宣布，將於7月底搬離位於青海路現址，除了改搬到翠華路新店面，並於7月6日起到高雄捷運左營站設點銷售。

飯糰店今天在IG發文表示，經過近2個月多次考量與各方協調，最終決定將於7月底搬離位於青海路現址；未來將搬到翠華路新店面，待裝潢與空間規劃完成後，另行公告正式營業日期與時間。

此外，飯糰店也將進駐高雄捷運左營站，與高雄捷運合作設點銷售，預計於7月6日正式開幕；開幕當日將舉辦與高雄捷運合作的活動，並邀請高捷吉祥物「蜜柑」進行友情演出。

飯糰店表示，由衷感謝1年多以來，所有支持他們的顧客、朋友與鄰近居民，特別是對於停車問題的體諒與包容。

飯糰店並感謝高捷在第一時間伸出援手，及友人鄭小姐代為發言奔波、媒體如實報導、民代關心協助等，讓大家深刻明瞭到台灣確實是個有法治且公益的社會。

飯糰店表示，未來將持續推廣新潟及日本物產，專注提供高品質飯糰與相關產品，期待民眾舊雨新知一如既往支持與鼓勵。

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高雄捷運公司表示，高雄捷運當時獲知飯糰店事件後，除了高捷小編留言為其加油打氣，也積極聯繫、表達歡迎來捷運設櫃，很高興最終樋口飯糰也選擇高捷在左營站落腳，當蜜柑專賣店鄰居。

這家日式飯糰店由60歲樋口先生與台灣籍妻子經營，2人原本在日本新潟生活多年，因希望將日本優質物產介紹給台灣，才返台定居開店；租賃糾紛發生後，引發外界關注，民眾也湧入店裡消費表達支持。（編輯：陳仁華）1140612

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