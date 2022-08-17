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中東歐看清雙邊經濟利多一場空 與中國合作機制10年玩完

2022/8/17 17:57（8/17 18:46 更新）
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（中央社記者田習如台北17日電）剛滿10歲的中國-中東歐合作機制最近被波羅的海國家「退群」，雖然上月該機制所謂旗艦計畫的克羅埃西亞大橋風光慶完工，但專家分析，對更多經濟計畫延宕的失望和對中俄交好的疑慮，是這個機制走向終結的致命傷。

連接克羅埃西亞南境國土的佩列沙茨大橋（Peljesac Bridge）在7月28日完成合龍，當地媒體表示最快明年春天通車，但合龍前2天已先辦了通車典禮，中國總理李克強透過視訊致詞說：「希望佩列沙茨大橋這道絢麗的彩虹…照亮中克、中歐關係與合作的未來之路。」

用稍縱即逝的彩虹來象徵這座橋的外交意義，應該十分貼切。中方一直宣傳它是中國-中東歐合作機制（簡稱China-CEE）的旗艦計畫之一，也是「一帶一路

一帶一路在其他國家進行的如何了？

  • 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。
  • 斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。
  • 馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。
  • 尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回兩個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。
  • 馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。
  • 泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。
  • 印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原本將於2019年完工，因徵地、資金等問題延期。
  • 菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的兩座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這兩座橋樑是否為一帶一路的項目，也並不明確。
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」在歐洲的重要成果，但一來這座橋的地理位置其實只對克羅埃西亞境內交通具重要性，二來建橋經費5.5億歐元（約新台幣1677億元）的85%來自歐盟補助，中國路橋建設集團是得標建商，而且曾因低價搶標被奧地利競爭對手告上法院。
（中央社製圖）
（中央社製圖）

美國智庫「佘契爾自由中心」（Margaret Thatcher Center for Freedom）資深政策分析師柯奇斯（Daniel Kochis）指出，中國-中東歐合作機制下的經濟計畫更常見的狀況，是像連結塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）和匈牙利首都布達佩斯（Budapest）的高速鐵路專案：從原定2018年通車延到2024年，而且也從高鐵變一般鐵路。

中國-中東歐合作機制始於2012年，從最初因涵蓋中東歐14國暱稱「14+1」，到2019年希臘加入達到最高峰「17+1」，但隨著去年立陶宛退出、今年8月另2個波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞宣布退群，外傳下個可能是捷克…加號變減號，使近來歐美學者紛紛形容該機制正「緩步死亡」、「宣告終結」。

波蘭學者柯瓦斯基（Bartosz Kowalski）在美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）撰文分析，對這個連結中東歐的平台，中國想的是促進高階官員和民間交流，透過定期高峰會等外交形式，作為與歐盟及德、法等大國交涉的籌碼。

但中東歐國家期待的許多中國所提經濟開發合作計畫，卻是雷聲大、雨點小，10年來很少實現，甚至還讓小國陷入債務深淵。

柯奇斯發表在傳統基金會（Heritage Foundation）的專文舉例，巴爾幹半島小國蒙特內哥羅（Montenegro）計畫建一條從港口通往貝爾格勒的道路，2014年與中國進出口銀行（Exim Bank）簽約貸款10億美元（約新台幣300億元），並由路橋建設承包，結果工程進度延遲3年、包商被指控破壞環境、道路被諷為通往不知處，而相當於政府年度預算3分之1的債務壓力，也讓蒙特內哥羅產生中國會否藉此控制港口，擔心成為「下一個斯里蘭卡」。

中國環球電視網（CGTN）去年公布中國與中東歐合作機制的貿易量在2020年首度突破1000億美元，成長率8.4%。但中國官媒沒說的是該區國家對貿易赤字的不滿。

以其中經濟規模最大的中東歐國家波蘭為例，根據中國-中東歐研究院（China-CEE Institute）數據，波蘭自中國進口金額是它對中國出口的10倍，2020年創下破紀錄的對中國貿易赤字330億美元。

對雙邊經濟成效的失望，加上中國因立陶宛親台而以貿易及政治報復的「戰狼式外交」，使中東歐國家越來越不愛配合中國演出。而近2年中國-中東歐平台的高峰會辦不起來、往來層級降低、中國外交官出訪此區遭冷待，還有一個新因素。

「巴爾幹洞察」（Balkans Insight）近日刊出東歐研究學者卡臣斯基（Piotr Maciej Kaczyński）專文，他認為中東歐國家與中國交往的主要框架已經從經濟轉為安全考量，該區國家對中國越來越覺得不可信賴，甚至憤怒，關鍵就是中國對俄國發動侵略烏克蘭戰爭的姑息態度

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他並指出，羅馬尼亞與中國的所有合作專案幾乎都凍結，斯洛伐克直通中國的貨運列車計畫也很有問題。除了匈牙利是明顯的例外，其他中東歐國家與中國的關係不是停滯就是已決裂或接近決裂。

匈牙利正好是10年前中國-中東歐機制成立的所在地，如今只剩它高調站在中國身邊，而中國電池大廠寧德時代上週五宣布在匈牙利投資73.4億歐元建廠，這個該國史上最大外資案會成為怎樣絢麗的「一道彩虹」，且拭目以待。（編輯：高照芬）1110817

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