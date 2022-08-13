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挺中獲史上最大投資？ 寧德時代將在匈牙利建廠

2022/8/13 20:25（8/13 20:45 更新）
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中國電動車電池大廠寧德時代宣布，將投資73.4億歐元（約新台幣2256億元）在匈牙利德布勒森市建廠。（圖取自寧德時代網頁catl.com）
中國電動車電池大廠寧德時代宣布，將投資73.4億歐元（約新台幣2256億元）在匈牙利德布勒森市建廠。（圖取自寧德時代網頁catl.com）
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（中央社台北13日電）歐盟國家最挺中國的匈牙利，昨天獲得該國史上最大的投資。中國電動車電池大廠寧德時代宣布，將投資73.4億歐元（約新台幣2256億元）在匈牙利德布勒森市建廠，規劃產能達100GWh。

寧德時代是當前電動車電池第一大廠，全球市占率達34%。值得玩味的是，美國眾議院議長裴洛西2日訪台後，寧德時代先是傳出要延後發布在美國與墨西哥建廠的消息，昨天突然公告將斥巨資在匈牙利建廠。

綜合新華社、證券日報報導，寧德時代12日晚間公告，公司海外第二大基地將落地匈牙利。

公告稱，公司擬投資不超過73.4億歐元，在匈牙利德布勒森市（Debrecen）投資建設匈牙利時代新能源電池產業基地專案，規劃產能為100GWh。總建設期預計不超過64個月，首棟廠房在獲得相關審批後將於今年內開工建設。

公告並稱，寧德時代德布勒森工廠靠近賓士、寶馬、Stellantis、大眾等客戶的整車廠，有利於寧德時代更好地回應歐洲市場需求，進一步完善全球戰略佈局，加速歐洲電動化與能源轉型。

報導引述寧德時代相關負責人稱，匈牙利具有良好的產業配套基礎，同時地處歐洲中心地帶，方便公司及時回應客戶需求。

匈牙利外交與對外經濟部長彼得（Szijjártó Péter ）同日宣布消息，並稱這是「匈牙利歷史上最大的投資」。

他透過社交帳號說，「我們對此感到自豪」。匈牙利已成為世界領先的電池製造中心之一，這次大規模投資將進一步鞏固其地位。

儘管寧德時代多次被傳將在海外建廠，但在此之前，唯一被寧德時代官方確認的海外基地只有德國圖林根（Thuringia），而且規劃產能只有14GWh，今年開始投產。

匈牙利長期挺中，是歐盟第一個批准使用中國生產的COVID-19疫苗國家，也是唯一反對對中國實施制裁的歐盟成員國。去年6月，歐盟原本欲發表聲明批評中國在香港推出國安法，但遭匈牙利3度投票否決阻撓。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）因為挺中國、俄羅斯，多次否決歐盟外交政策，被媒體喻為「歐洲的壞男孩」。（編輯：楊昇儒）1110813

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