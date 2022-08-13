外媒：經濟深賴中國 德國難在北京犯台時硬起來

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（中央社柏林12日綜合外電報導）西方團結一致對俄羅斯入侵烏克蘭祭出強力制裁，各方關注西方會否在北京犯台時也有相同作為。但有外媒指出，德國在經濟上對中國的仰賴更甚對俄，屆時恐難對北京強硬。

政治新聞網站Politico指出，德國這幾個月在抗俄一事進一步、退兩步的作法令不少盟國灰心，凸顯中國一旦犯台時，德國再次與美國和西方合力制裁北京的可能性不高，只是如此一來固然德國能保住以出口為導向的經濟，卻不利德國和歐洲在國際的信譽。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11日被問及若共軍犯台，德國能否擔得起制裁中國時避而不答，還反過來要德國產業不能將「別把雞蛋放在同個籃子裡」的俗諺當耳邊風。

蕭茲雖未指名中國，但直言德國「在供應鏈、原物料和其他事務等關鍵領域的依賴問題，是當前制訂國安戰略必須考量的因素」。

德國中間偏右國會議員呂特根（Norbert Rottgen）講得更白。他在本週稍早告訴德國的電視台，德國產業仰賴出口，「已養成讓人束手無策的依賴」。

曾任內閣部長、長期擔任德國國會對外關係委員會主席的呂特根直言，德國支持制裁中國一事「目前來看，不大可能」。

Politico指出，德國制裁俄國的最大顧慮是沒法取得廉價能源，強硬抗中則攸關失去經濟繁榮根基。近年中國已擠下美國，成為德國最大貿易夥伴，占德國去年對外貿易總額2.6兆歐元的10%，更重要的是中國目前依舊是德國經濟成長的關鍵動力，凸顯德國產業「對中斷奶」知易行難。

福斯汽車（Volkswagen）執行長迪斯（Herbert Diess）近日受訪時說：「中國能帶來的繁榮程度，在德國國內被嚴重低估。若與中國脫鉤，德國的景況會截然不同。」

德國從化學到機械等關鍵出口產業也面臨類似情形。根據德國經濟研究所（German Economic Institute）今年6月一項研究，德國約110萬個工作機會，或約占全國工作機會的2.4%，直接仰賴中國消費。

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這項研究還發現，雖然德國和其他歐盟國家對中國而言也是關鍵市場，但中國正減少對歐洲的依賴，反觀歐洲對中國的仰賴卻有增無減。

德國官員私下坦承，德國對中國除象徵性制裁外，拿不出其他具體辦法。Politico認為，雖然德國的政論節目會探討相關問題，報紙專欄也會大書特書並從各角度剖析，但實質上看，德國應會和往常一樣，什麼也拿不出手。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110813