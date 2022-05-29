德國政府證實：因新疆人權拒替福斯投資中國擔保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林29日專電）鑑於新疆人權狀況惡化，德國政府駁回福斯汽車投資中國的擔保申請。這是德國第一次以人權為由，拒為本國企業投資國外提供擔保。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）接受今天出刊的「週日世界報」（Welt am Sonntag）訪問時表示，中國是德國重要的貿易夥伴，不過兩國處於體制之爭，對方是專制政權，因此德國正努力減少對中國的依賴、強化自身競爭力及確保國家安全利益。

哈貝克舉最近拒絕一家德國企業的投資擔保為例，強調這是德國政府「第一次以人權為由，沒有批准投資擔保」；這家德國企業顯然是在中國擁有40個生產據點和9萬名員工的福斯汽車（Volkswagen，中國稱大眾汽車）。

最新一期明鏡周刊（Der Spiegel）報導，德國經濟部首度以人權為由，拒絕福斯汽車4項延長投資擔保的申請；官員指出，這幾件投資案不是福斯原本的新疆烏魯木齊廠，而是在中國其它地方，但無法排除與新疆廠的關聯。

哈貝克強調，在中國的投資將更優先考慮人權，「鑑於維吾爾人強迫勞動和受到虐待，政府不能擔保德國企業在新疆的投資」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

德國在俄軍入侵烏克蘭後，對支持總統蒲亭的俄國富豪實施制裁。明鏡周刊（Der Spiegel）等各國媒體24日同步曝光「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files）、揭露維吾爾人遭迫害的新證據後，外界也呼籲對中國官員祭出制裁。

對此，哈貝克表示，一年多來，歐盟已對侵犯新疆人權的官員祭出制裁；如果能指認出誰負責並證明其作為，對中國官員實施制裁值得考慮。（編輯：高照芬）1110529