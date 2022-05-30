德媒：倚賴中國很危險 德國企業主正計劃脫鉤

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（中央社台北30日電）自俄烏戰爭以來，德國政界不斷警告依賴中國危險，尤其陸續被披露北京壓迫新疆維吾爾族鐵證，歐洲更加全面檢視和中國經貿關係，不少在中國經商的德國企業，已著手制定「脫鉤」方案。

據德國之聲（DW）報導，全球電氣聯接技術產品領域製造商魏德米勒（Weidmuller）不僅需要中國的銷售市場，還需要中國作為供應商和生產基地。

這家公司在蘇州有個工廠，先前上海爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，魏德米勒在中國供應鏈受到嚴重干擾，烏克蘭戰爭爆發後，許多德國中小企業更是開始反思自己在中國經營的生意。

報導指出，旗下註冊超過3400餘家中小企業的德國機械與建廠工業協會（VDMA）外貿部門主任阿克曼（Ulrich Ackermann）表示，戰爭爆發後更加凸顯對中國的依賴有多大，當然歐洲爆發了戰爭，也會讓人聯想到台灣。

報導說，面對中共當局不時對台軍事威懾的形勢，許多德國企業近年來開始悄然制定應急備案，也就是假如因戰爭爆發而西方啟動制裁，歐洲或德國企業不得不與中國脫鉤，究竟該怎麼做才能減少損失。

報導指出，多家德國中小企業主已經在規劃把企業一分為二，也就是一部分只負責中國業務，另一部分負責中國以外的市場。

阿克曼證實，一旦發生硬脫鉤的情況，負責中國業務的那半家德企，就成為徹頭徹尾的中國企業，從管理層至職工全部晉用中國人，供應商全改由中國境內企業。

阿克曼還說，屆時半家全部由中國人營運的德企，包括營收等數據也不會和境外交換，研發也完全在中國境內，如此只要在中國的業務和在美國影響力範圍內的業務無交集，堪稱是因應硬脫鉤的有效方案。

報導表示，魏德米勒公司全球營業額目前已接近每年12億歐元（約新台幣374億元），當中20%來自中國。公司董事比伯豪森（Volker Bibelhausen）說，若是被迫放棄20%真的會非常疼。

比伯豪森說，目前的形勢確實比較嚴峻，也有非常多圍繞地緣政治的爭論，但是他依然保持樂觀。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110530