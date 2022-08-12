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中國升高對台威脅 德國朝野示警對中依賴風險

2022/8/12 19:52（8/12 20:45 更新）
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德國總理蕭茲和工商團體警告對中國過度依賴的風險，呼籲業者分散市場。（圖取自facebook.com/olafscholz）
德國總理蕭茲和工商團體警告對中國過度依賴的風險，呼籲業者分散市場。（圖取自facebook.com/olafscholz）
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（中央社記者林育立柏林12日專電）中國進行軍事演習升高台海衝突風險，德國總理蕭茲和工商團體警告對中國過度依賴的風險，呼籲業者分散市場。

德國總理蕭茲

蕭茲小檔案

生日：1958年6月14日

政黨：社會民主黨

學歷：漢堡大學，主修法律

經歷：漢堡市市長、社民黨代理黨魁

現職：德國副總理、財政部部長

宗教：無

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（Olaf Scholz）11日出席柏林傳統的夏季記者會，被問到台海危機如果升高，德國製造業十分依賴中國，恐無法向對俄羅斯一樣，對中國進行制裁時表示，經營企業的基本原則是「雞蛋不要全放在同一個籃子裡」。

蕭茲舉中國掌握的稀土資源鋰為例，指出過度依賴的風險，建議業者不論進口、也就是產業鏈或出口都有必要分散市場，目前研擬中的國家安全戰略目標是「供應鏈和原料的獨立」。

去年底接任總理的蕭茲，今年4月選擇日本作為出訪亞洲的第一站，一改前總理梅克爾（Angela Merkel）16年任內訪問中國12次的傳統，一般解讀為德國亞洲政策的重心從中國轉移到其他亞洲國家。

被問到何時首次訪問中國，蕭茲回應說，雙方有討論，但尚未定案。

德國製造業主要遊說團體德國工業聯盟（BDI）也指出，俄國入侵烏克蘭的教訓就是「與獨裁國家來往，最好為極端情況做好準備」，這點也包括中國在內。

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德國工業聯盟總裁魯思沃（Siegfried Russwurm）在聲明中指出，德國不論是半導體或稀土，對台灣和中國都十分依賴，分散採購及開拓新市場可提高經濟韌性，不過必須長期投資，很難一蹴可幾。

根據德國聯邦統計局（Destatis）統計，去年德國與中國的貿易額達2459億歐元（約新台幣7兆6000萬元），中國連續第6年成為德國最大貿易夥伴。德國的汽車工業和機械製造業尤其依賴中國市場。（編輯：高照芬）1110812

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