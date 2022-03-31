更多編輯台推薦新聞：
中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
200位美國眾議員挺台灣 聯名信籲拜登政府邀台參與印太經濟架構
首頁 / 國際

德財長：中國是威脅德國經濟的體制競爭對手

2022/3/31 00:17（3/31 08:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國財政部長林德納（圖）表示，中國是歐洲最大經濟體德國的「體制競爭對手」。（圖取自twitter.com/BMF_Bund）
德國財政部長林德納（圖）表示，中國是歐洲最大經濟體德國的「體制競爭對手」。（圖取自twitter.com/BMF_Bund）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林30日綜合外電報導）德國財政部長林德納（Christian Lindner）表示，中國不尊重德國所擁護的各種原則，是歐洲最大經濟體德國的「體制競爭對手」（systemic rival）。

彭博（Bloomberg）報導，德國自由民主黨黨魁，也是總理蕭茲（Olaf Scholz）執政聯盟夥伴的林德納（Christian Lindner）說：「我們必須認識到我們面臨巨大風險。中國不尊重我們的社會模式、我們對自由的理解以及我們對國際法的承認。」

林德納表達他的擔憂正值敏感時刻。歐盟官員週五（4月1日）將與中國國家主席習近平舉行視訊峰會，他們可能強化美國的警告，即中國若試圖減輕俄羅斯所受制裁的打擊，將面臨嚴重後果。

兩名知悉歐盟內部評估人士稱，歐盟官員懷疑中國可能已準備供應半導體和其他科技硬體給俄羅斯。儘管林德納未提及這項會議，但他確實強調這個國家對德國所代表的意義。

他說：「我們與中國的貿易關係幾乎是我們經濟的集中風險（concentration risk），它可能是個貿易夥伴，但它也是體制競爭對手。」

不過他也表示：「請不要誤解我的意思，雖然我看到中國的所有那些風險，但在目前情況下，我不會把它們與俄羅斯相提並論。」（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110330

延伸閱讀
習近平李克強將視訊出席中歐峰會 與歐盟討論烏克蘭問題中國喊話歐盟：警惕立陶宛綁架中歐關係的企圖習近平將視訊參加歐中峰會 學者：挑戰大於成果
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族