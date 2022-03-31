德財長：中國是威脅德國經濟的體制競爭對手

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（中央社柏林30日綜合外電報導）德國財政部長林德納（Christian Lindner）表示，中國不尊重德國所擁護的各種原則，是歐洲最大經濟體德國的「體制競爭對手」（systemic rival）。

彭博（Bloomberg）報導，德國自由民主黨黨魁，也是總理蕭茲（Olaf Scholz）執政聯盟夥伴的林德納（Christian Lindner）說：「我們必須認識到我們面臨巨大風險。中國不尊重我們的社會模式、我們對自由的理解以及我們對國際法的承認。」

林德納表達他的擔憂正值敏感時刻。歐盟官員週五（4月1日）將與中國國家主席習近平舉行視訊峰會，他們可能強化美國的警告，即中國若試圖減輕俄羅斯所受制裁的打擊，將面臨嚴重後果。

兩名知悉歐盟內部評估人士稱，歐盟官員懷疑中國可能已準備供應半導體和其他科技硬體給俄羅斯。儘管林德納未提及這項會議，但他確實強調這個國家對德國所代表的意義。

他說：「我們與中國的貿易關係幾乎是我們經濟的集中風險（concentration risk），它可能是個貿易夥伴，但它也是體制競爭對手。」

不過他也表示：「請不要誤解我的意思，雖然我看到中國的所有那些風險，但在目前情況下，我不會把它們與俄羅斯相提並論。」（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110330