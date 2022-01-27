中國喊話歐盟：警惕立陶宛綁架中歐關係的企圖

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（中央社台北27日電）歐盟批評中國脅迫立陶宛，表示已就中方對立陶宛的「歧視性貿易做法」，向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。對此，中國外交部今天下午向歐盟喊話：「警惕立陶宛綁架中歐關係的企圖」。

據央視新聞報導，中國外交部27日下午召開例行記者會，有記者就歐盟方面批評中方對立陶宛實施「脅迫」行為一事向發言人趙立堅提問。

趙立堅稱，中方一貫按照世貿組織規則行事。中立關係出現問題，其中的是非曲直十分清楚。所謂中國對立陶宛進行「脅迫」，純屬無中生有，顛倒黑白。

他說，中立之間的問題是政治問題，不是經濟問題；中立之間的問題是立方背信棄義，損害中國利益導致的問題，不是中方向立陶宛施加壓力的問題；「中立之間的問題是中立雙邊問題，不是中歐之間的問題。」

趙立堅說，中國督促立陶宛立即糾正錯誤，不要擔當「台獨」分裂勢力和反中勢力的棋子，立陶宛應該堅持「一個中國」原則的正確軌道。

趙立堅向歐盟喊話。他說，中方提醒歐盟方面，明辨是非，「警惕立陶宛綁架中歐關係的企圖」，勸導立陶宛同歐盟其他成員國一樣，履行同中國建交時所做的政治承諾。」

中歐峰會原本預計3月底在中國舉行，歐盟此舉是否會影響中歐峰會的安排，趙立堅則稱，中歐雙方一直就雙方的高層交往保持溝通，如果有消息，會及時地發布。（編輯：楊昇儒/李雅雯/吳柏緯）1110127