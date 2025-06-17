吳德榮：未來10天無梅雨 熱帶低壓發展機率低

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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象專家吳德榮表示，未來10天無梅雨鋒面南下，且菲律賓東西兩側海面熱帶低壓存在機率皆在20%以下，萬一發展為「輕颱」，也無侵擾台灣的機率。

中央氣象署今天發布陸上強風特報，西南風偏強，今天上午新竹市、新竹縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天水氣略增，大氣不穩定，各地多雲時晴，上午中部以北偶有局部短暫降雨的機率，午後中部以北、東半部地區及南部山區有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢；各地氣溫微降、仍偏熱，東南部因氣流過山沉降、慎防攝氏38度以上高溫。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天至26日各地大致為晴時多雲，天氣偏熱；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，未來10天無「梅雨鋒面」南下的跡象；系集模擬亦顯示，未來10天西北太平洋「熱帶擾動」發展的機率並不高，「熱帶性低氣壓」存在的機率約20%以下，萬一發展為「輕颱」、亦無侵擾台灣的機率。（編輯：黃名璽）1140617