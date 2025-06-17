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外交證件失效與免簽逾期 中國外交官遭拒入境立陶宛

2025/6/17 08:39
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯16日專電）立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，中國駐立陶宛一位外交官員於5月短暫出境後嘗試返回維爾紐斯，因未持有效外交證件遭拒入境，目前境內無中國外交官員留任；中國駐立陶宛代辦處公告，領務暫由拉脫維亞使館代管。

2021年底立陶宛設立台灣代表處後，中國對立陶宛祭出外交與經濟制裁，並將雙邊外交關係級別由大使館降為代辦處，立方也召回駐北京大使。去年底立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）上任後，曾表示有意恢復正式外交關係。

立陶宛國會議員布克維休斯（Algirdas Butkevicius）上週政府質詢時指出，中國在2月時仍有意願恢復外交關係，但近期態度轉變，向立方表示「道別」。

不過，根據立陶宛國家廣播電台昨天揭露的細節顯示，立陶宛直到近期仍有一位中國外交官留任，但他在5月短暫出境後，於5月18日返回維爾紐斯機場時因簽證問題被拒絕入境。

根據邊境警察表示，這名官員雖持外交護照，但因未持有效外交證，且逾越申根區對外交人員免簽停留的90天期限，遭拒絕入境。他在機場滯留9小時後被遣返伊斯坦堡。

立陶宛外交部也向波羅的海新聞社（BNS）證實，目前立陶宛境內沒有具備合法資格的中方外交人員。

中國駐立陶宛代辦處網站於9日深夜發布公告，自11日起領事證件業務將由駐拉脫維亞使館代管。

根據LRT報導，過去數年中國的外交官員仍依2021年前核發的外交證留在立陶宛。中方試圖以「代辦處」名義延續外交人員駐任，惟立陶宛方面不予承認，拒絕發放新的外交證件。當證件過期後，中方人員就改依申根區對外交護照持有者的免簽規定停留。

2024年底，立陶宛以違反外交規範為由，驅逐3名中國外交人員。據匿名消息透露，其中一位外交官員在德魯斯基寧凱（Druskininkai）肇事逃逸，警方後來發現其外交證已失效，將其列為「不受歡迎人士」（persona non grata）驅逐。

而在外交僵持、立陶宛拒絕續發外交證的情況下，中國開始派駐在其他國家的外交人員，短期進入立陶宛執行業務。

對此，立陶宛實施新規應對，要求所有中國外交人員入境執行職務前，須事先通知外交部。若未依規定，相關人員將有可能被列為不受歡迎人士。

一位立陶宛官員告訴波羅的海新聞社，立陶宛以一系列措施回應來自中國的壓力，其中之一是不接受以「中國代辦處」名義所出具的文件，所有文件申請必須以「中國駐立陶宛大使館」正式名義提出。

儘管立陶宛與中國兩國之間仍保有正式外交關係，但雙邊溝通已轉由中國駐歐盟代表團負責。

帕魯克斯表示，立陶宛已向中國遞交關於如何恢復外交代表機制的提案，等待中方回應，但他未具體說明內容。

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立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）重申，立陶宛對恢復正常外交關係抱持開放態度，但強調主導權不在立方。

帕魯克斯與布德里斯均強調，立陶宛沒有考慮更改台灣代表處的名稱。（編輯：張芷瑄）1140617

帕魯克斯
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