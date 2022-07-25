中國錢進斐濟深化影響力 當地民眾有期待也有不滿

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（中央社台北25日電）中國在南太平洋地區藉金援深化影響力，美媒報導，當地民眾對中國有期待也有不滿，更有斐濟民眾反映，沒有從中國享受到好處，甚至質疑有些錢流向不明。

據「美國之音」24日報導，中國在南太平洋地區日益擴大的影響力並不僅限於 索羅門群島 索羅門群島小檔案 地理位置：為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里

人口：約67萬

語言：官方語言為英語，但方言多達87餘種

首都：荷尼阿拉

與台灣關係：1983年建交、2019年斷交 資料來源：外交部 看更多 關閉 。在南太島國中經濟較為發達且最早與北京建立外交關係的斐濟，人民也可以感受到中國的影響力。

報導指出，在斐濟第三大城市納迪（Nadi），一位當地居民瓦塔維（Jone Wtavay）說很喜歡中國人。「我們很喜歡亞洲人，因為他們給這個國家帶來很多財富，使經濟得到發展」。

旅遊業是斐濟國民經濟的支柱，是最大的外匯收入來源。在飯店工作的塞塔（Setar）說，中國人正在建樓，也在搞投資，這些投資推動斐濟經濟發展，僱用當地人是好的，這對每個人來說都是雙贏的情況。

然而並不是所有人都歡迎中國的投資。納迪一名年輕的計程車司機在經過由中國人承建的項目時說，這個項目並未得到土地擁有者的同意，但政府許可，因此引發了不滿。

這位司機說，「這是因為他們對待我們的方式。錢並沒有直接到斐濟人手上，有些錢則不知去向，他們不能實現我們斐濟人的夢想」。

中國對太平洋島國野心已久，自從2006年以來，當地的貿易、援助、外交、商業活動一直在持續增長。例如，中國在斐濟斥資幫助當地修建道路和摩天大樓。

據澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute），2006年到2017年間，北京透過援贈和貸款，對這個地區提供近15億美元（約新台幣448億元）外援。至2017年中國已經躍升為南太平洋第二大捐助國，逐漸取代原本是由紐澳主宰的地區。

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中美在南太的地緣競爭愈來愈激烈，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年稍早訪問了斐濟，這是美國近40年來首次有外交高層前往斐濟。白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）今年6月時表示，斐濟未來會是美國參與該地區事務的「樞紐」之一。

中國外交部長王毅5月底起陸續訪問與中國建交的8個太平洋島國，原計劃在斐濟主持召開會議，尋求與10個太平洋島國達成「中國－太平洋島國共同發展願景」的協議，最後卻鎩羽。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110725