王毅訪問失利 北京對太平洋野心就此挫敗？

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）中國外交部長王毅對太平洋島國展開馬拉松式出訪行程，北京本來打算與10個島國簽署野心勃勃協議，進一步拉攏，卻功敗垂成。然而，北京對太平洋的野心真的就此挫敗了嗎？

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，此一野心勃勃協議涵蓋廣泛面向，包括網路安全、由中國提供資金的警察訓練學院、對太平洋各國拓展更緊密中國文化連結等，試圖讓這個區域與北京的關係更密切。

不過本週的發展出現轉折，許多國家對協議的某些面向表達憂心而拒絕簽署，導致協議遭到擱置。

這是否意味北京在太平洋的野心已經遭到挫敗，或至少目前如此？

●與日俱增的興趣

中國對太平洋島國覬覦已久，自從2006年以來，在當地的貿易、援助、外交、商業活動一直在持續增長。據澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute），2006年到2017年間，北京透過援贈和貸款，對這個地區提供近15億美元外援。專家指出，多項因素驅使中國對當地的興趣。

羅伊國際政策研究院太平洋事務學者索拉（Mihai Sora）表示：「在太平洋地區贏得影響力同時意味著，在透過國際場合決定的議題上，你可能擁更同情你立場的區域集團，諸如在聯合國表決時。」

索拉進一步指出，中國對太平洋島國的野心也是其「削弱對台灣國際外交支持的長期行動」其中一環。過去數年以來，數個太平洋島國已經與台灣斷交，在外交上承認中國。

他說：「最後則是資源：中國是太平洋資源主要消費國，這對中國發展有其重要性。所以確保取得這些資源的更多管道也是中國的優先要務。」

但是中國對太平洋的興趣越來越令傳統上視太平洋為其「後院」的澳洲引以為憂。坎培拉近年來因而加強區域援助以遏制中國影響力，2018年並推動「加強介入太平洋」（Pacific Step Up）政策以重新聯結其「太平洋家庭」，並且啟動被視為用以抗衡中國貸款和銀彈攻勢的數十億美元基礎建設基金。

不過今年稍早，中國仍與索羅門群島（Solomon Islands）簽署安全協議。澳洲勞工黨（Labor Party）政府稱之為80年來「澳洲的太平洋外交政策最重大挫敗」。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）上週搶在王毅之前出訪斐濟，兩國競爭日趨激烈有跡可循。黃英賢今天展開5月下旬上任以來第2個太平洋島國行程，在索羅門群島宣布兩國締結新的8年夥伴關係，內容包括澳洲捐贈一艘海巡艇。

●遭拒協議本來可能「改變區域秩序」

索拉表示，遭拒協議本來「有可能改變區域秩序」。

外洩的草約版本揭露北京在南太平洋的活動顯著增加，這包括對當地警務訓練投注更多財政援助，以及創建一個中國—太平洋自由貿易地帶。

紐西蘭梅西大學（Massey University）國防與安全研究中心（Centre for Defence and Security Studies）高級講師鮑爾斯（Anna Powles）指出：「擬議的區域警務合作顯示中國追求並且打造區域安全體系的興趣。但是不清楚它將如何調整和補充現有安全架構。」

她說：「所提到的網路安全也引發國安顧慮。」

索拉指出，倘若協議真的簽署，那將會造成「真正會複雜化現有區域關係的合作就此展開，尤其是在與澳洲和紐西蘭的關係上」。

有些國家對上述協議氣憤以對。密克羅尼西亞總統稱該協議「奸巧」，只會「確保中國對各國政府的影響力並且從經濟上掌控」主要產業。

鮑爾斯表示：「從斐濟、索羅門、紐埃，以及密克羅尼西亞和帛琉的聲明中可以很清楚看出，他們對這紙協議缺乏共識強烈憂心。」

「這種下場是太平洋國家決定不予討論這項協議的結果。」

索拉和澳洲格里菲斯大學（Griffith University）專家凱恩（Tess Newton Cain）都認為，這不是黃英賢及時出訪引發的結果。凱恩說：「這是太平洋集體行動，以及太平洋主權展現的結果。」

索拉說：「中國尋求藉提出此套方案，在區域討論上走捷徑，但此舉似乎破功。」

●接下來呢？

鮑爾斯指出：「這當然意味著，就區域層面上而言，中國的外交努力沒有成功。但我們可以預期，中國將加倍重視個別的雙邊關係。」

索拉也同意上述觀察。他表示，王毅「此行簽署諸多雙邊協議，後續行程中很可能還會想要得到更多」。

協議被取消的消息傳出後，中國發布聲明強調仍然「決心深化與太平洋島國的戰略夥伴關係」。

凱恩認為，中國之所以於會議結束後那麼快就發布上述聲明，「顯示他們將繼續致力於多邊工作並且繼續進行溝通」。

「我認為，說中國對太平洋國家的要求過頭了，這是公允的。」索拉說：「但是中國從安全考量上插足太平洋的長期野心，還是會繼續下去。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110602