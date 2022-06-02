薩摩亞總理：簽署對中協議前 應召開區域會議商討

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（中央社薩摩亞阿庇亞2日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢今天訪問太平洋島國薩摩亞。薩國總理表示，區域各國領袖同意，簽署任何中國全面貿易和安全協定前，應召開區域會議進行討論。

黃英賢（Penny Wong）會見薩摩亞總理馬塔法（Fiame Naomi Mata'afa）之後宣布，澳洲將於明年提供1艘守護者級（Guardian class) 艦艇，以更換先前擱淺的另艘船隻。

黃英賢說：「我們確實了解這些海上資產對島國的重要性。」

先前擱淺的船隻是40公尺長的Nafanua II，該船於去年8月撞上礁石，因此受到無法修復的損壞。

黃英賢10天前才宣誓就職，此行是她上任後第2度出訪太平洋島國。她預定明天前往東加王國，在中國外交部長王毅到訪並與東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）簽署6項協議之後，設法拉攏這個島國。

王毅5月30日在斐濟與10個太平洋島國外長舉行視訊會議，會中未能就一項中國提案達成協議，提案內容涵蓋警政、安全、漁業、資料和自由貿易區等敏感議題。

儘管上述協議尚未達成，但王毅此行已簽署一系列針對特定國家的協議。

馬塔法指出，中國在該區域簽署的部分協議包含「不實陳述」。

她說，上週薩摩亞與中國簽署的協議涉及「雙邊計畫、 項目，其中大部分早在數年前已開始進行。」

馬塔法表示，薩國將反對與中國簽訂區域協議，除非區域所有國家（有些承認台灣，有些支持北京）共同就協議展開討論。

「我們的立場是，如果該區域沒有先開會討論，就不應達成區域協議。」

馬塔法說：「我認為區域已得出結論，也就是我們必需召開區域會議，以考慮發展夥伴提出的任何提案。」 （譯者：施施/核稿：陳昱婷）1110602