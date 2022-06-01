拉攏南太島國 王毅前腳離開東加澳洲外長後腳出訪

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（中央社雪梨1日綜合外電報導）中國外交部長王毅訪問太平洋島國東加王國，討論東加政府積欠北京政府龐大債務後，澳洲外交部長黃英賢也將於3日到訪。

路透社報導，黃英賢辦公室表示，黃英賢也將前往慶祝獨立60週年的薩摩亞。這是她上週宣誓就職以來二度出訪太平洋島國。

王毅持續進行太平洋地區8國之旅行程，美國及其盟友紛紛對北京想和太平洋島國建立安全關係表達憂心。

黃英賢表示，澳洲希望傾聽太平洋領袖的聲音。

她在聲明中表示：「我們將提高對區域安全的貢獻。我們瞭解太平洋安全是太平洋大家庭的責任，而澳洲是這個大家庭的一分子。」

東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）稍早表示，王毅此行和東加簽署6項協議。瓦萊尼辦公室證實雙方討論中國對東加的貸款。

政府預算顯示，東加外部債務達1億9500萬美元，相當於國內生產毛額（GDP）的35.9％，其中2/3債務的債權人是中國進出口銀行。償還中國債務高峰將在2024年，屆時將償付一筆重建2006年暴動後的市中心商業區貸款。

預算顯示，澳洲和紐西蘭為東加的最大金主國。

王毅今天抵達萬那杜。當地電視台VBTC報導，王毅和萬那杜總理羅曼（Bob Loughman）在2016年由中國贈與、可以容納千人的會議中心簽署協議，並且商討雙邊和國際議題。

萬那杜其他牽涉中資的重要基礎建設計畫包括國會、一條公路、一座鮪魚加工廠和一座大型碼頭。

王毅30日在斐濟與10個太平洋島國外長舉行視訊會議，會中未能就一項中國的提案達成協議，提案內容涵蓋警政、安全、漁業、資料和自由貿易區等。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1110601