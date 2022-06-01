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中國外交失利 分析：單一盟友不符太平洋島國利益

2022/6/1 13:00（6/1 13:41 更新）
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中國外交部長王毅（右2）出訪南太平洋島國，5月30日召開中國—太平洋島國外長會議。（圖取自中國外交部微博weibo.com）
中國外交部長王毅（右2）出訪南太平洋島國，5月30日召開中國—太平洋島國外長會議。（圖取自中國外交部微博weibo.com）
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（中央社台北1日電）中國外交部長王毅出訪南太平洋島國，事前擬定的聯合聲明未獲通過。分析指出，過從甚密任何一個區外盟友並不符合南太平洋島國利益，他們樂於平衡傳統經濟伙伴與新來者間的關係。

英國廣播公司（BBC）中文網1日報導，王毅在5月26日至6月4日期間出訪南太平洋島國，第二次中國—太平洋島國外長會議被視為重頭戲。

中方傳遞10個島國2份文件，分別是「中國—太平洋島國共同發展願景」和「中國—太平洋島國共同發展五年計劃（2022-2026）」，這套文件沒能獲得外長會議接納發表。

瑞典安全與發展政策研究所斯德哥爾摩中國中心（ISDP Stockholm China Centre）研究員斯坦克爾（Larissa Stünkel）接受採訪表示，南太平洋多數島國正尋求從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的經濟衝擊中重新站穩，中國顯然能提供支持。

斯坦克爾另指出，但對於這片長期經歷西方殖民的地區而言，主權絕對不能遭受損害，這是外界必須認識的重點，「假定這些太平洋島國只是大國博弈的棋子是莫大錯誤」。

長期研究中國與太平洋島國政治的挪威北極圈大學（UiT The Arctic University of Norway）政治學副教授蘭馬克（Marc Lanteigne）接受採訪指出，中國因俄羅斯入侵烏克蘭問題的立場遭受歐洲排擠，在此背景下，中國國家領導人習近平亟欲在中共二十大舉行前，在外交政策上獲勝。

蘭馬克認為，從「中國—太平洋島國共同發展願景」外洩文件來看，其倡議警務與內部安全合作，似乎將為中國民用船舶交通打開進出該地區的大門，其中也不排除軍艦通航可能性。

他說，中方提出建立「全面戰略伙伴關係」，這是很模糊的想法，可能給未來留下詮釋空間，也可能給予北京對其太平洋伙伴內部事務行使「默許否決權」。

「與任何一個區外盟友過從甚密，從來不符合南太平洋各島國政府的利益」，蘭馬克強調，他們樂於平衡傳統經濟伙伴與新來者間的關係，對於南太平洋島國來說，傳統伙伴包括澳洲、新西蘭、美國和歐盟，新來者則有中國、台灣、印尼、日本和印度。

根據這份共同發展願景內容，中國希望向10國提供數以百萬計美元援助，建立自由貿易區（FTA），讓這些南太平洋國家得以進入中國14億人口市場。

在同一發展願景下，中國將為南太平洋10國培訓當地警察，參與當地網路安全、智慧海關、擴展政治聯繫等，規劃進行具敏感性的海洋測繪，獲取當地自然資源。

這份願景也提出，要讓太平洋島國以「平衡模式」推進科技改革、經濟發展和國家安全建設，同時也支持氣候變化和醫療衛生工作。

在5月30日舉行的外長會議上沒能通過這兩份文件。薩摩亞總理馬塔法（Fiame Naomi Mata'afa）說，「我們沒能下決定，因為我們沒有足夠時間去研究這份文件」。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110601

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