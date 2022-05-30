國際政壇5月瘋台灣 專家解讀中國對美升高對抗

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台灣在WHA不得其門而入，但今年卻獲得了無邦交的美、英、澳、法、德、捷、日等11國破紀錄發言相挺。圖為WHA會場。（圖取自twitter.com/WHO）

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（中央社記者田習如台北30日電）台灣剛度過一個在國際政壇「最熱的5月」，從七大工業國集團外長及衛生部長公報、美國總統拜登亞洲行到世界衛生大會，罕見的大國挺台聲浪一波接一波。專家解讀，美國這波操盤對中國鬥而不破，而北京的初步回應則是升高對抗。

連續6年，台灣在世界衛生大會（WHA）不得其門而入，但今年卻獲得了無邦交的美、英、澳、法、德、捷、日等11國破紀錄發言相挺。不僅如此，長期追蹤觀察世衛的台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉，另指出兩個重要意義。

「這次WHA最大的進展是處理了（聯合國大會第）2758號決議，」林世嘉說，每年中國都在世衛引用這號決議「把台灣框死了」，但今年友邦史瓦帝尼代表在大會正式反駁中國濫用該決議。

1971年聯合國大會通過的2758號決議，決定了中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，此後北京總是將之擴大解釋為「台灣是中國的一部分」，因此不必給台灣代表權。

史瓦帝尼（Eswatini）衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）23日在世衛大會為台灣入會案辯論，強調該決議「只是處理中國代表性問題，既沒有授權中國在聯合國體系中代表台灣，也沒有表明台灣是中國的一部分」。林世嘉認為，這將為台灣參與世衛和其他國際組織打開一條路。

值得注意的是，恩蔻希發言時，美國衛生部全球事務助理部長培斯（Loyce Pace）特地坐在她的身旁，全程盯著她念稿。知情人士透露，過去友邦在世衛的挺台措詞都由台灣提供建議，這次顯然有美國主導的意見在其中。世衛大會各國代表座位是照字母排，史瓦帝尼的座位是在E區。

第二個意義是在世衛開會前，美國在12日主辦了「全球COVID-19高峰會」，林世嘉表示，這個高峰會一個早上就募到了30億美元，包括台灣由前副總統陳建仁代表宣布捐贈150萬美元，相對的，整個世衛為COVID、疫苗加速器等等總共才募到1.96億美元，換言之，「美國試圖要去除中國在聯合國體系的影響力，這筆錢要放在中國不能參與分配的地方。」

此外，5月中旬先後召開的七大工業國集團（G7）外長和衛生部長會議，也都在聯合公報中聲明支持台灣參與世衛、強調台海和平。再加上拜登（Joe Biden）5月出訪亞洲為「印太經濟架構」布樁時，在記者會說出美國願以武力保護台灣，也分別在訪韓、日的高峰會後都提出強調台海和平穩定的聯合聲明。這些沒有台灣出席的重要國際舞台上，燈光都照向台灣。

美國在5月密集著力於印太區域、台海安全及台灣的國際參與，遠景基金會執行長賴怡忠分析，這主要是看到俄烏戰爭中國明顯站在俄國這邊、容許侵略行為，因此對中國態度已經不是單純的競爭，而是要面對中俄可能聯手對國際秩序產生新挑戰，所以對中國採取對抗性的策略。

他並提醒台灣勿倒果為因，把自己當成被迫捲入美中之間的局外人，因為中國早在2018年川普（Donald Trump）發動貿易戰前，就已為了強化與美國競爭而提高對台灣壓迫的力道，包括2016年9月起共機繞台、2018年開始共機侵擾次數大增，讓美國意識到中國的挑戰而做出回應。

賴怡忠觀察：「中國這邊，目前看來是訴諸跟俄羅斯更緊密的合作，所以才會看到在（東京）四方安全對話的第2天，中俄軍機聯合對日本侵擾，與過往侵擾不同，這次特別針對日本，且是拜登人在日本的時候，讓人感覺習近平採取的態度似乎是升高對抗。」

眼前的中國正處於即將召開的中共第二十次全國代表大會（中共20大）前的高度維穩期，為了確保習近平的權威而強力防堵疫情、犧牲經濟，預期到20大習近平順利破天荒拿下第3任國家主席後，才會開始鬆綁、修復經濟和社會的損失。因此接下來的問題就是：等到習近平「滿血復活」後，會如何對抗美國陣線、進一步壓迫台灣？

不具名的國安機構人士解讀，拜登政府布局對中國的圍堵機制，重要思考是鬥而不破，避免情勢失控。因此雖然一直幫台灣刷新國際存在感，但同時強調「一中政策」不變；在籌組印太經濟架構（IPEF）時，也為了先拉攏東南亞國家，配合他們顧忌中國而在第一階段拒絕納入台灣。

換言之，台灣的國際空間持續被撐大，但距離正式在重要國際舞台「隆重登場」，恐怕還有很大距離。如何在詭譎的國際風雲中安身？眼前的著力點，或許如賴怡忠所說，台海議題已經多邊化，台灣也必須要跳脫傳統美中台格局，從多邊化的思維來找到角色。（編輯：高照芬）1110530