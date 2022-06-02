陸委會民調：近9成民眾反對中共阻撓國際參與

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（中央社記者沈朋達台北2日電）大陸委員會今天發布民調表示，近9成的受訪者反對中共阻撓台灣的國際參與。也有超過8成民眾認同「兩岸互不隸屬」的主張，不認同中共的「一中原則」。

陸委會2日發布新聞稿表示，有89.6%的民眾反對中共長期打壓台灣的外交，包括阻撓參與國際組織或活動；89.3%的民眾不認同中共反對台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）的做法。

另外，有86.3%的民眾不認同中共近期阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），誆稱在「一個中國原則」前提下，已對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排及照顧台灣民眾健康福祉的說法。

陸委會說，在國際普遍關切台海和平、支持台灣開展國際空間之際，中共對台加大施壓。調查結果顯示，台灣主流民意一致反對中共強加的政治框架，和打壓台灣的國際參與。

民調又顯示，有82.2%的民眾贊成政府主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩岸客觀現實，也是當前台海現狀。也有83.6%的民眾不認同中共聲稱的「一中原則」、台灣是中國領土不可分割的一部分等立場。

另外，有90.6%的民眾反對中共軍機艦持續在台灣周邊區域活動，對台演訓、恫嚇。87%民眾不認同中共長期透過操作錯假訊息，分化台灣內部，擾亂台灣社會

有78.1%的民眾不贊成中共批台灣勾結外部勢力、謀獨挑釁，製造台海局勢緊張的說法。

民調也稱，75.8%民眾支持政府堅定拒絕中共「一國兩制」，捍衛國家主權及台灣民主。70.5%民眾贊同政府展現自我防衛決心，與理念相近國家共同捍衛民主自由，維護區域和平

對於兩岸疫後交流，有71.6%的民眾贊成在兩岸疫情逐步穩定後，循序恢復中國大陸人士來台從事交流活動。與此同時，也有76.7%民眾支持政府在調整邊境管制措施的同時，加強對中國大陸人士來台的安全管理。

陸委會強調，中華民國是主權國家，北京長期操作錯誤定位的「一中原則」，限縮中華民國的國際空間、加大對台政軍脅迫等，這些違反國際秩序與和平的行徑，已引起國際社會高度關切，台灣民意也堅決反對。

陸委會說，政府將持續提升自我防衛能力，與美、日等價值共享的夥伴深化合作，堅定捍衛國家主權與台海安全。也呼籲北京當局放棄以武力恫嚇處理分歧的作法，真正面對中華民國存在的客觀事實，才有助於兩岸良性互動。

這項民調是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在5月26日至29日期間以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1070份，信賴度為95%，抽樣誤差在±3.00%。（編輯：李雅雯）1110602