民眾黨：台灣被拒參與WHA是全球公衛系統大損失

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（中央社記者郭建伸台北30日電）世界衛生大會（WHA）日前落幕，台灣民眾黨團今天指出，台灣不該受到政治干擾，被拒參與世界衛生大會，這是全球公衛體系的一大損失；政府應努力弭平防疫資訊落差，外交政策也必須更加靈活，持續爭取加入各種國際組織的入場券。

衛生福利部次長李麗芬帶領世衛行動團，爭取台灣參與第75屆世界衛生大會（WHA）。儘管會前台灣獲得前所未見的支持聲浪，但世界衛生組織仍拒絕友邦邀請台灣出席大會的提案。

民眾黨團總召邱臣遠、立委高虹安和蔡壁如今天舉行「拒絕台灣參與WHA，蒙羞的是WHA」記者會。

邱臣遠指出，台灣已第6年未獲以觀察員身分邀請參與WHA，外交部應持續深化與法國、德國關係，藉以帶動歐盟各國支持台灣參與國際組織。

邱臣遠表示，衛福部與外交部應共同研擬台灣抗疫經驗，主動提供各國；另一方面，國際民航組織大會（ICAO）將於9月中舉行，他要求外交部持續爭取參與。

高虹安表示，本次WHA大會工作重點，在於利用科學、研究創新、數據和數位技術的力量預防流行病；WHA拒絕擁有高度科技發展、醫療研究水平的台灣，這是WHA與全球公共衛生安全體系一大損失。

蔡壁如表示，WHA剛結束，國際組織將台灣排除在外，影響許多民眾權益，期許政府能夠展現更靈活且彈性的外交政策。（編輯：郭無患）1110530