WHA閉幕 外交部：挺台力道及層級更甚過往

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（中央社記者游凱翔台北29日電）外交部今天表示，世界衛生大會（WHA）昨天閉幕，台灣友邦、理念相近及友好國家都以更強力道、更高層級及更多元方式挺台，推案共獲全球88國、逾3800名行政部門政要、國會議員及重要國際友人聲援。

外交部上午發布新聞稿表示，第75屆世界衛生大會（WHA）昨天在日內瓦閉幕，與會各國對於終結疫情的期盼及對俄烏情勢的關切，充分呼應大會主題「醫衛和平．相輔相成」，同時各國也更加認同積極貢獻國際公衛及人道援助的台灣，是全球公衛機制不可或缺的利益攸關者。

台灣的友邦、理念相近及友好國家，不論在WHA此一全球最重要的公衛平台上或場外，都以更強的力道、更高的層級及更多元的方式，為台灣爭取參與「世界衛生組織」（WHO）及WHA的訴求。

另外，台灣的推案今年共獲得全球88國、逾3800名行政部門政要、國會議員及各領域重要國際友人聲援，外交部甚受鼓舞，並對各方所展現的真切情誼，表達最誠摯的感謝。

外交部提到，具有WHO會員國身分的台灣13個友邦向WHO提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，4個友邦聖文森、貝里斯、史瓦帝尼及吐瓦魯分別在總務委員會及全會為我案辯論，反駁中國片面謊言及謬論，強調聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議並未授權中國在聯合國體系代表台灣，正義陳詞令人振奮。

外交部指出，今年理念相近國家挺台力道更明顯增強，在WHA全會共有美國、英國、澳大利亞、法國、德國、加拿大、盧森堡、立陶宛、捷克、日本及紐西蘭11國及馬爾他騎士團，以直接或間接方式發言支持，其中法、德、盧、立、捷5國是首度明確提及台灣；在有限的發言時間中，聲援台灣參與WHA，意義重大。

外交部表示，理念相近國家也持續在各項多邊及雙邊場域積極助台灣，加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國及英國組成的「七大工業國集團」（G7）及歐盟，連續兩年在外長會議聯合公報中納入支持台灣參與WHA及WHO段落，今年更進一步在G7衛生部長會議聯合公報首度聲援台灣。

理念相近國家高階官員，包括加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正、捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）及瑞典外長林德（Ann Linde）等，分別以對外發言、回應國會議員質詢及媒體詢問、發表聲明、社群媒體發文方式，多次公開表達對台支持，顯見台灣參與國際公衛機制，已是世界主要民主國家關注議題。

外交部強調，國際各界的挺身而出，顯示其認同唯有屏除政治藩籬，讓台灣共同參與WHO及WHA，才能為走過疫情的世界，建立更具韌性的全球衛生體系，共同保障全人類的健康福祉與安全，政府將秉持「專業、務實、有貢獻」原則，與各國共同推動全球衛生安全合作，為台灣爭取參與WHO及WHA，創造更深厚的基礎與動能。（編輯：翟思嘉）1110529