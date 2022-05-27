駐以色列代表投書：盼台灣參與WHA 為確保人類健康努力

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（中央社台北27日電）以色列媒體「最新消息報」刊登駐以色列代表李雅萍投書，籲支持台灣參與WHA。李雅萍今天指出，世界衛生大會（WHA）最終雖駁回邀請台灣參與提案，但疫病無國界，台灣科技防疫有成，今後仍持續與國際社會攜手為確保人類健康努力，盼積極參與WHA。

第75屆世界衛生大會雖再度駁回台灣以觀察員身分參與大會的提案，但台灣除獲巴拉圭和瓜地馬拉兩友邦外，更收到來自美、英、法、德、加、澳、盧森堡、立陶宛的聲援。

以色列最大的報紙「最新消息報」（Yedioth Ahronoth）5月26日以「Health for all; Taiwan can help」為題刊登駐以色列代表李雅萍的專文，闡述台灣科技防疫，有效控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病），籲各界支持台灣以務實、專業方式參與包括WHA在內的國際組織。

李雅萍投書中闡述，台灣以科技防疫、資訊透明、嚴格境管及精準篩查疫調等方式，有效控制COVID-19疫情擴散，另以減少重症、管理輕症、衝擊最小化為核心理念執行「新台灣模式」，在維持嚴格防疫措施的同時，也逐步開放國境，使民眾重返正常生活。

李雅萍說，為防止疫情擴散，台灣持續與他國合作研發疫苗及藥品，並捐贈各式醫療物資給有需要的國家；世界各國目前仍面對疫情延燒、疫苗供應及疫後復原等挑戰，呼籲國際社會共同努力為未來預作準備。

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另外，李雅萍投書中以專文簡介台灣健保制度提供全面且高品質的醫療服務，在對抗這場疫情扮演重要角色，也在世界評比名列前茅，台灣願意且樂意與理念相近國家分享相關經驗，台灣將與國際社會攜手為確保人類健康而努力。

最新消息報集團是以色列規模最大的媒體集團，旗下有最新消息報、Ynet新聞網、Vesty俄文報、La’Isha女性雜誌等平台，讀者包含希伯來文、英文及俄文使用者，輿論影響力全面且深遠。「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）也甫於17日刊登李雅萍的投書，呼籲世界衛生組織（WHO）納入台灣參與並促請理念相近國家支持台灣參與世衛訴求。（編輯：高照芬/黃自強）1110527