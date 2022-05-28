中國阻台灣參與WHA 林靜儀：再度傷害國際社會

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在世衛大會立委視導團返台前夕，林靜儀接受中央社專訪，表示疫情後很多國家對台灣的論述都改變了，不再是同情，而是強調台灣經驗需要能與世界分享。中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 111年5月28日

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（中央社記者曾婷瑄日內瓦28日專電）由立委林靜儀、王婉諭、陳玉珍與李德維組成的世衛立委視導團訪問瑞士並推動國會外交。林靜儀總結訪問行程說，台灣無法分享醫療能量是世界的損失，也是中國再度為國際社會帶來的重大傷害。

由衛福部次長李麗芬帶領的世衛行動團和4名立委組成的視導團本次出訪是為了爭取台灣參與第75屆世界衛生大會（WHA）。儘管會前台灣獲得前所未見的支持聲浪，但世衛仍拒絕友邦邀請台灣出席大會的提案。

許多台灣人難忍失望、難過之情。林靜儀坦言，雖在WHA的規劃與認可下，台灣本就有機會與資格成為觀察員，但中國仍阻撓施壓，因此她對於今年台灣參與世衛並沒有抱持多樂觀的態度。

她強調，過去台灣作為觀察員，其實都是在中國的同意下，「以中國附庸的方式進入會場」。她相信多數的台灣人都不能接受台灣以這種模式參與WHA會議，所以更重要的問題是，「加入之後我們的價值是什麼」？

林靜儀說，在政治上，就是盼能抬頭挺胸以台灣的身分成為國際社會一員，「必須承認，我還是希望台灣能夠以自己的名字進WHA開會」。

但她指出，在達成目標之前，還有很多的事可做，讓台灣在堅持主權不受剝奪情況下實質參與，例如這幾年舉辦周邊及多邊的會談與合作，「與更多理念相近國家在平等的情況下推動更多實質合作，就是現階段用來突破和促進的策略」。

世衛立委視導團除了參訪當地組織、與當地政要會面外，與台僑交流也是重要行程。視導團22日上午參加由世衛舉辦的健康健走活動。中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 111年5月28日

今年WHA共有23國發言挺台，其中法國、德國、盧森堡、立陶宛、捷克更是首次明言支持。

林靜儀說，「除了友邦之外，就我了解是比去年多了一倍的國家為我們說話，使中國在最後報告時間裡反駁了一陣子，也讓更多的國家在會議裡一再聽到台灣公共與醫療衛生成就」。

她強調：「反觀中國，到目前為止，都沒有為了當初隱匿疫情而道歉；世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞和WHO也沒有。最初源頭的議題完全消失在全球疫情之中，這是非常不公且惡的。」

此外，疫情之後，很多旅歐的台灣人發現，其他國家看待台灣的眼神及對台論述都不一樣了。

林靜儀觀察：「過去國際社會對台灣是『同情』，覺得台灣被排除在外很『可憐』；但2年COVID-19疫情後，這次很多國家的論述已經不是『台灣好可憐，我們要把他撿回來』，而是『台灣有這麼多好的經驗，為何不能進入國際組織分享？』」

談到視導團的收穫，林靜儀說，他們參訪歐洲核子研究中心以及當地民防組織等機構，看到雙邊合作的潛力。特別是瑞士民防有非常完整的民防後勤、網絡與建築，是台灣去年成立的全民防衛動員署可以學習的對象。

國會外交方面，立委視導團拜會瑞士聯邦國會多位友台小組成員，就俄烏戰爭對國際情勢影響、民主國家對中俄極權的警覺、全球合作空間等進行交流。

瑞士國會議員指出，中國在瑞士有很大影響力，除撒錢購買企業、技術外，更想伸手干涉瑞士內政。因此，瑞士議員也想了解台灣如何長期面對中國，以及台灣內部對中國打壓農產品或是國際參與的看法與因應辦法。

林靜儀告訴中央社：「疫情之後，全球看待台灣的眼神不一樣了，所有台灣人可以更抬頭挺胸地面向全世界。」（編輯：周永捷）1110528