瑞士議員會台立委：WHA拒台參與是愚蠢決定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣世衛立院團25日受瑞士聯邦國會友台小組跨黨派議員莫里納（右4）、黎曼（右1）、菲斯特（左2）、佐菲（左1）之邀會面，相談甚歡。幾位瑞士議員全力支持台灣，並表示WHA拒絕台灣是愚蠢決定。中央社記者曾婷瑄伯恩攝 111年5月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄日內瓦26日專電）世衛立委視導團25日受瑞士聯邦國會之邀，與友台議員會談。瑞士議員受訪表示，台灣為國際社會重要一員，世界衛生大會（WHA）拒絕台灣參與是很愚蠢的決定。

由國民黨立委李德維、陳玉珍、民進黨立委林靜儀，及時代力量立委王婉諭4位立委組成的立委視導團今天從日內瓦到瑞士聯邦政府所在地伯恩，拜會瑞士聯邦國會，與下議院議員暨國會友台小組副主席莫里納（Fabian Molina）、下議院議員黎曼（Lukas Reimann）、中間黨主席菲斯特（Gerhard Pfister）及綠黨議員佐菲（Mathias Zopfi）4位友台小組跨黨派議員交流。

莫里納告訴記者，在民主遭到極權政體打壓攻擊之際，與民主國家面對面談話很重要，「台灣和瑞士擁有很多共同價值，因此很開心能接待他們，直接從他們口中了解台灣現況，以及如何在這關鍵時刻幫助台灣」。

胞弟在成功大學唸書且已多次來台的黎曼表示，「台、瑞有共同價值，包括自由、民主、人民基本權，中國北京政權沒有這些，所以我們當然支持台灣」。

世衛大會再度拒絕台灣參與，對此，莫里納稱台灣為國際社會重要一員，國際機構與所有國家都應該體認到這點。

黎曼則大力批評，「這顯示了某些國際權力中心的行為有多愚蠢，因為世衛關乎健康。另一個例子則是飛航安全，是關乎民眾安危。把台灣排除在外，這對全球來說就是愚蠢」。

中央社問到與台灣立委會面時的議題，黎曼表示，「中國在瑞士具有很大影響力，到處撒錢購買企業、技術，也想影響政治，作為獨立國家，我們應該停止這種事」。因此他想和4位立委討論台灣如何透過立法杜絕中國操控選舉投票和社會。

莫里納指出，與台灣立委討論的重要議題包括北京加強對台灣周遭與南海的軍事行動，使台灣面臨軍事壓力，以及美國總統拜登日前提到若台海局勢升溫，美國政府將對台軍事支援。

莫里納說：「我們將討論台瑞如何深化合作，以強化基於法治的多邊世界秩序。」

由於法國議員曾因訪台計畫而受到中國使館施壓，記者詢問兩位友台議員是否也面臨類似壓力。

莫里納表示，他們早已感到中國透過駐瑞使館伸手影響的企圖，「但瑞士是主權國家，有自己的外交政策，他國干涉瑞士內政是絕對無法容忍的。因此和台灣國會保持關係是我們自主的決定和責任」。

黎曼則透露他們都曾接到過中國的邀請，說想討論台灣和瑞中關係，「但我拒絕了，因為我不需要和他們報告我是否跟台灣人見了面」。

午餐會議進行約3小時，會後林靜儀談到討論內容時指出，除台瑞關係，瑞士議員也注意到台灣在國際上被打壓，甚至有議員知道台灣農產品遭到中國惡意打壓，詢問台灣應對的方式。

此外，俄烏戰爭也是討論議題，雙方談到戰爭如何改變全球看待和平的方式，並一致認為俄羅斯的侵略行徑會讓俄、中等國家重新評估輕啟戰端的衝擊，也讓其他國家重新思考過去的綏靖政策。（編輯：周永捷）1110526