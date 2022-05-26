伯恩市長接見台立委 讚台灣為世界希望與典範

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伯恩市長葛拉夫恩里德25日於市政廳接見台灣立委，雙方交換台海與烏俄議題，以及中國對台威脅。他對台灣民主轉型過程充滿敬意，認為台灣象徵希望，是世界的典範。他贈與包裝帶有伯恩熊的知名巧克力；立委則回贈台灣黑熊布偶，達成另類「熊外交」。中央社記者曾婷瑄伯恩攝 111年5月26日

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（中央社記者曾婷瑄日內瓦26日專電）伯恩市長葛拉夫恩里德25日接見台灣世衛立院視導團，雙方交換台海與烏俄議題，以及中國對台威脅。他對台灣民主轉型過程充滿敬意，並認為台灣象徵希望，是世界的典範。

伯恩市長葛拉夫恩里德（Alec von Graffenried）昨天在位於阿爾河（Aare）沿岸的伯恩市政廳接見台灣WHA立院視導團，雙方分享議題從台海現況、烏俄戰爭對世界的啟示到阿爾河的整治，氣氛輕鬆融洽。

提到台灣，葛拉夫恩里德愉悅之情溢於言表：「我是台灣之友，因為我是民主之友，我深信民主。台灣從獨裁轉變到直接民主，對此我充滿敬意，也將此視為希望的象徵」。他指出，台瑞共享價值，因為「瑞士也實行直接民主，且將於明年迎來自1848年革命的175週年」。

葛拉夫恩里德繼續興奮表示，「放眼亞洲，台灣是民主指數的榜首，台灣大幅進步，這顯示了從獨裁轉型至民主是可行的，台灣就是當中的典範，是全球的模範。在全球經歷許多非民主經驗的今日，台灣帶來希望。台灣應是全世界的典範」。

語畢，葛拉夫恩里德還詢問記者，「我是否說太多了？」幽默發言惹得全場哄堂大笑。

提到台灣連續6年被排除在WHA之外，葛拉夫恩里德卻語重心長說道：「我無法理解，全球身處疫情大流行，大家都知道疫情沒有邊界。說不讓台灣作為國際社會的一員為健康這個共同目標而戰。我真的很難理解，世衛為何會排除一個國家。」

葛拉夫恩里德特別準備了在伯恩生產的世界知名瑞士三角巧克力（Toblerone），並指出名字內藏的Berne字母與馬特洪峰裡暗藏著代表伯恩的熊。據傳伯恩最初就是德文的熊Bär命名。

立委團也送上代表台灣的台灣黑熊玩偶送給葛拉夫恩里德，一旁市政府人員笑著表示，現場變成另類的「熊熊外交」。

稍早由國民黨立委李德維、陳玉珍、民進黨立委林靜儀，及時代力量立委王婉諭4位立委組成的立委視導團也受瑞士聯邦國會議員之邀，拜會了4位友台小組跨黨派議員，推動台灣與世界對話。（編輯：黃自強）1110526