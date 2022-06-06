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2022WHA
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2022WHA2/109

斯洛伐克團來訪 民進黨感謝連續2年挺台參與WHA

2022/6/6 12:40
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（中央社記者葉素萍台北6日電）斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團正在台灣訪問，民進黨發言人謝佩芬今天說，感謝斯洛伐克國會連續2年支持台灣參與世界衛生大會（WHA），民進黨相信，台灣與斯洛伐克會持續發展更加緊密的夥伴關係。

民進黨今天發布新聞稿指出，斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）議員及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）等國會領袖及重要地方首長聯合組團訪問台灣。

民進黨說，由此可見台灣與斯洛伐克中央及地方政府都維持友好情誼，誠如副議長勞倫契克抵台時所說，「斯洛伐克支持台灣，這次的訪團就是明證」，民進黨表達誠摯歡迎。

民進黨發言人謝佩芬說，斯洛伐克國會去年於外交委員會首次通過支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）決議案後，今年外交、衛生及歐洲事務3個委員會更於一週內連續通過3個支持台灣參與WHA的決議案。對於斯洛伐克國會對台灣的強勁支持，民進黨再度表達感謝。

另外，謝佩芬表示，布拉提斯拉瓦省省長德若巴（Juraj Droba）、馬拉基（Malacky）市市長瑞哈（Juraj Riha）等重要地方首長的到訪，更顯示兩國關係的全面發展。

她說，德若巴省長擔任國會議員期間就曾3次訪問台灣，此行是第二度以省長身分訪台。高雄市2020年底捐贈布拉提斯拉瓦省30萬片口罩，更開啟兩國地方政府間的深厚情誼。

謝佩芬說，去年9月，斯洛伐克政府將捐贈給台灣的疫苗由1萬劑增加為16萬劑，台灣人民點滴在心頭。很高興看到在去年12月斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）率團訪台後，又一重要訪團來訪。

民進黨相信，不論是面對疫情或變動中的國際局勢，台灣與斯洛伐克基於雙方共享的民主價值，會持續發展更加緊密的夥伴關係。（編輯：郭無患）1110606

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