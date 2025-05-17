北市大視覺藝術學系畢業展 以小飛俠發想創作路

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（中央社記者王寶兒台北17日電）以經典童話「小飛俠」為靈感延伸發想，「泡沫航線嶼—台北市立大學視覺藝術學系 114級畢業美展」今天起展出，將作品視作對未來的展望。

中正紀念堂透過新聞稿表示，「航行於時間之，外倒映著夢與回憶的軌跡」是展覽想傳遞的意象。泡沫如同創作者在青春時光中的每一次心動與創作，航線則象徵著他們摸索出的藝術軌跡。

展出作品類型橫跨版畫、繪畫、陶藝、數位藝術、應用藝術與立體藝術，題材從手繪創作到實驗性材料應用外，也有對社會現象的觀察反思，展現學生們4年來所累積的創作能量。

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應用藝術作品如平面設計、雜誌設計與產品包裝，則體現創作者將藝術理念轉化為實用美學的能力，立體與互動藝術讓觀眾能有多角度的視覺體驗。

「泡沫航線嶼—台北市立大學視覺藝術學系 114級畢業美展」今天起在國立中正紀念堂管理處展出至26日。（編輯：張銘坤）1140517