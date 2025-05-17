汪小菲二婚 張蘭：很開心

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（中央社記者呂佳蓉北京17日電）大S前夫汪小菲今天在北京郡王府飯店與現任台灣妻子馬筱梅補辦婚禮。汪小菲的母親張蘭表示很開心，她說，人生就是要跌宕起伏、需要經歷。

汪小菲與馬筱梅今天在北京補辦婚禮，地點在朝陽公園附近的的郡王府飯店。張蘭身著白色中式禮服出席，她向媒體表示，希望大家日後的生活美滿幸福、吉祥如意。

對於媒體提問，汪小菲一路走來是否不容易，張蘭回應，人生就是要跌宕起伏、需要經歷，人生如四季有春夏秋冬。

當初為兩人牽紅線的名醫李進良也受邀參加婚禮。李進良表示，這個兩岸三地都關心的婚禮，終究得到祝福，恭喜他們。

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為慶祝結婚，汪小菲經營的川菜餐廳麻六記，今天贈送結婚喜糖給客人。

2021年11月22日，藝人大S（徐熙媛）與汪小菲宣布離婚；2022年大S與韓星具俊曄結婚。2025年2月，大S全家過年到日本旅遊，她在旅遊期間感染流感，最後併發肺炎離世，享年48歲。（編輯：楊昇儒）1140517

大S前夫汪小菲17日在北京郡王府飯店與現任台灣妻子馬筱梅補辦婚禮，汪小菲的母親張蘭表示很開心。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月17日