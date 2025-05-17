台灣邁入非核家園 環保聯盟：永續重要里程碑

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）核三廠2號機18日凌晨停機，台灣將邁入非核家園，台灣環保聯盟今天發布聲明指出，這是台灣邁向永續發展的重要里程碑，也譴責藍白立委不顧核安風險的政治惡鬥目的。

非核家園最後一哩路，核三廠2號機今天下午開始降載、晚上10時解聯，18日凌晨零時前正式停機。

台灣環境保護聯盟今天發布聲明指出，核三廠停役實踐了環境基本法第23條對人民的承諾，這是台灣發展邁向永續發展的重要里程碑。

聲明也提到，台灣從核一一號機於1978年底開始商轉至今，有46年多的核能發電時間，在這期間內三個核電廠發生過許多異常或違規事件和事故，但僥倖沒有釀成重大事故，必須感謝所有參與營運操作的台電員工以及監督管制人員、倡議支持非核家園的民間人士和團體等。

不過，環盟提到，台灣雖將正式成為非核國家，但國內外擁核勢力仍然龐大，立法院也於13日通過核管法修法，讓停役機組隨時可以申請繼續運轉，而民眾黨的核三續轉公投提案也在4月19日逕付二讀。

環盟表示，核三續轉公投提案和核管法修法目標相同，都是不顧老舊核電廠的核安風險，遂行國民黨和民眾黨杯葛執政黨的政治惡鬥的目的，嚴厲譴責藍白委員這種只顧政治鬥爭、枉顧全民安全的不負責任做法。

環盟也列舉，台灣三座核電廠都是在前總統馬英九任內宣布不延役，所以目前都已依除役規定辦理除役，而民眾黨前主席柯文哲曾於2014年與環盟站在一起反對核四、現任主席黃國昌過去幾年更曾多次公開支持反核。

環盟呼籲，藍白立法委員們應該尊重民意及信守各黨當年的承諾，不應再為了杯葛執政黨，而以缺電和減碳為由毀棄承諾，逼迫行政院重啟老舊核電廠。

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環盟最後表示，台灣沒有發展核電的條件，難以承受重大核災的發生，台灣已在非核展綠的能源轉型路上順利進行，不應再走回依賴危險、昂貴、遺害萬年的核電老路，尤其在台海日漸緊張的局勢下，讓老舊的核電廠延役更是置全民於更大的核災風險之中。

環盟呼籲，各界應正視核電危險、昂貴、遺害萬年的本質，支持「非核家園」政策，團結起來，以人民力量共同對抗核電利益集團在台灣的反撲以及在亞洲各國的擴張，讓各國人民早日擁有一個安全、健康、舒適、美麗而永續的家園。（編輯：李亨山）1140517