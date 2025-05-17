大谷翔平連3戰炸裂 16轟獨居大聯盟全壘打王

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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天主場迎戰洛杉磯天使，道奇日本籍球星大谷翔平8局下敲出本季第16轟，不僅連3場開轟，並躍居大聯盟全壘打王，但球隊最終以2比6不敵天使。

天使整場拿下的6分全由前3棒打者貢獻，其中蒙卡達（Yoan Moncada）於1局上扛出的2分砲帶動球隊士氣，加上先發投手科查諾維奇（Jack Kochanowicz）繳出6.2局失1分好表現，全隊投打俱佳順利擊敗道奇。

大谷翔平今天對前東家天使擊出2支安打，其中在8局下1人出局時，從天使右投澤弗揚（Ryan Zeferjahn）手中扛出中外野陽春砲，讓他以個人本季第16轟獨居大聯盟全壘打王。

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道奇投手梅伊（Dustin May）先發5局被敲6安掉4分，表現不甚理想，加上隊友攻勢沒能串連得到更多分數，梅伊最終吞下個人本季第4場敗投。

道奇輸球後，本季例行賽戰績來到29勝16敗，依然暫居國家聯盟15隊之首，天使戰績則提升至18勝25敗，在美國聯盟西區墊底。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1140517