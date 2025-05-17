申皓瑋演出「爬牆」超美技接殺 現場重播很害羞

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（中央社記者楊啟芳新北17日電）中職富邦悍將中外野手申皓瑋昨天演出爬牆美技接殺，之後電視輔助判決在現場又重播好幾次，申皓瑋今天笑言很害羞，他指出，春訓時教練會打較強勁的球，自己去抓角度、距離。

富邦悍將昨天與味全龍隊交手的賽事，6局上龍隊一壘有人時，吉力吉撈．鞏冠敲出中外野方向深遠飛球，悍將中外野手申皓瑋演出「爬牆」接殺美技，幫助球隊化解失分危機。悍將先發投手黃保羅投8局僅失1分，終場以5比1擊退龍隊。

談到昨天的超美技，申皓瑋今天表示，「那球打出去就覺得有機會全壘打，所以先往球的方向跑看看。」雖然當下龍隊提出電視輔助判決，在現場大螢幕重播了很多次美技，申皓瑋笑說：「我自己是有看到確實接到球，當下滿害羞的。」

申皓瑋不只一次演出過爬牆美技，對此他指出，平常不太會做爬牆訓練，只有在春訓階段教練才會打比較強勁的球，讓選手去判斷距離，「不會到爬牆，說真的滿危險，要自己去抓角度、去算，不過現在球場都很好，安全都做得還不錯。」

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目前中職各隊外野手中，除了申皓瑋，中信兄弟宋晟睿、味全龍隊郭天信等人也都有能力爬牆接殺，對此申皓瑋笑說：「他們2個守備範圍太大了。」

此外，悍將先發投手黃保羅昨天除了繳出好投，8局上還演出補位飛撲，申皓瑋說：「感謝他昨天幫助球隊，尤其是那個一壘補位，帶起我們的氣勢愈來愈好，但也嚇一跳，怕他受傷。」（編輯：張銘坤）1140517