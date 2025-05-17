加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／拒撤國旗挺台灣！布拉格書展支持民主
首頁 / 兩岸

河南女子遭上銬強制送醫 院方辯稱約束帶

2025/5/17 18:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國河南省禹州市一名女子昨天遭醫護上手銬強制送醫，她在過程中不斷自報姓名高喊救命。事件在社群引發質疑聲浪，院方辯稱使用的是精神科約束帶。不過禹州當局今天承認「採取不當約束措施」並懲處相關人員。

禹州網友16日在社群發布一段短影音顯示，一名被上手銬的女子，癱坐在地上不斷高喊救命，強調「我的頭腦很清晰」並自報姓名；兩名醫護要把她架上擔架，強制送醫治療。

女子當街高喊「你看我戴的手銬」，引發路人圍觀並質疑醫護：「她說她沒病，為何要給她戴手銬？」、「哪有醫院戴手銬的？」

短影音發布後，迅速引發熱傳。大陸網友一面倒質疑，醫院不是執法機關，憑什麼使用手銬當街抓走病人？由於中國不時傳出正常人「被精神病」的案例，許多網友還要求當局拿出該女子是精神病的證據。

據陸媒紅星新聞，事件引發關注後，禹州市中醫院120急救中心工作人員稱，這是一個精神病患者，屬於狂躁症。禹州市中醫院精神科工作人員回應稱，家屬讓醫護去接她，她當時情緒比較激動，就用了「精神科約束帶」，不是手銬。

不過影片清楚顯示，該女子被戴上的是金屬材質的手銬，不是非金屬材質的醫用約束帶。

禹州市衛生健康委員會今天通報，5月16日上午11時5分，禹州市120急救指揮中心接到民眾電話，稱自己女兒有焦慮、憂鬱病史，當時排斥吃藥治療、動手打人，請求120將患者帶走治療。禹州市中醫院救護車到達現場，查實患者在鄭州大學第一附屬醫院多次就診並住院治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

通報稱，由於患者躁狂發作、拒不配合，為避免對其他在場人員造成人身傷害，經在場家屬同意採取「臨時性強制措施」並全程由家屬陪同送往醫院治療。

通報並稱，其間，醫護人員「採取不當約束措施」，在社會上造成了負面影響。禹州市衛健委迅速進行調查處置，責令涉事醫院對當值醫生謝某某停職處理、對工作人員高某某予以辭退，並作進一步調查處置。（編輯：楊昇儒）1140517

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：