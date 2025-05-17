世界桌球錦標賽 男雙林昀儒、高承睿首輪開紅盤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北17日電）在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽首日賽事，台灣男雙組合林昀儒、高承睿牛刀小試，以11比3、4比11、11比4、11比9擊敗義大利組合穆提、普波，開出首輪紅盤。

林昀儒結束全大運之後，就立刻投入世錦賽的訓練，這次他除了男單之外，也和高承睿搭檔男雙，並且和鄭怡靜重新組合「黃金混雙」。

今天的男雙賽事，林昀儒和高承睿被列為大會第6種子，首戰義大利組合穆提（Matteo Mutti）、普波（Andrea Puppo）。

首局開賽台灣組合從0比3落後時，卻不可思議的連得11分，反倒先收下首局；第2局台灣組合的主動失誤過多，以4比11讓出1局。

來到關鍵第3局，台灣組合在1比2落後時又一口氣連得8分，這段期間林昀儒多次主動強攻，讓對手難以招架，順利以11比4拿下第3局，並且取得聽牌優勢。

第4局林昀儒和高承睿在比賽中段取得9比4領先，但後續幾次攻擊都出現失誤，讓對手一度追到10比9的差距，幸好最終仍靠著對手回球出界收下賽末點。

透過 Google News 追蹤中央社

教練王翊澤今天告訴中央社記者，「今天整體表現還不錯，對手其實很敢拼也打出很多精彩的球，第2局主要是被對方拼了幾顆球，加上節奏不適應才被拉開；到3、4局就立刻做出調整，昀儒、承睿在場上也有做很多的溝通，算是一個不錯的開始。」

至於另一組男雙組合郭冠宏、林彥均，則以8比11、7比11、11比6、6比11不敵羅馬尼亞尤尼斯古（Ovidiu Ionescu）和西班牙羅貝斯（Alvaro Robles）組合，止步首輪64強。（編輯：林恕暉）1140517