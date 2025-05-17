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台東設風電 彭啓明：不鼓勵也不支持

2025/5/17 18:16（5/17 18:21 更新）
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環境部長彭啓明 （前排左4）17日在立委陳瑩 （前排左5）、莊瑞雄 （前排左2）邀請下視察台東環境議題。民眾關心有業者想在台東沿岸設置風電，彭啓明表態不鼓勵。陳瑩和莊瑞雄也強調以民意為優先。（陳瑩服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月17日
環境部長彭啓明 （前排左4）17日在立委陳瑩 （前排左5）、莊瑞雄 （前排左2）邀請下視察台東環境議題。民眾關心有業者想在台東沿岸設置風電，彭啓明表態不鼓勵。陳瑩和莊瑞雄也強調以民意為優先。（陳瑩服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月17日
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（中央社記者盧太城台東縣17日電）環境部長彭啓明今天在立委陳瑩、莊瑞雄邀請下視察台東環境議題，外界關注台東沿岸是否設置風電，彭啓明表示「不鼓勵，也不支持」，陳瑩和莊瑞雄也強調以民意為優先。

民進黨籍立法委員陳瑩、莊瑞雄今天邀請彭啓明到台東勘查「關山鎮畜牧糞尿資源化處理計畫」預定地，接著與地方首長及居民針對東成風電案進行座談，最後安排聽取台東垃圾衛生掩埋場現況簡報。

陳瑩事後發布新聞稿表示，在東成風電案場，彭啓明澄清，業者計畫的風力發電根本沒有送到環境部，只是在準備程序（未成案），且環評審查程序十分嚴謹，依規定只要陸域風力設施半徑500公尺內有居民，就必須進行環評。

彭啓明強調，風力發電可能產生低頻噪音與陽光炫影，除了影響居民生活品質與農業生產，也可能破壞原有自然景觀，因此環境部將嚴格把關，審慎評估各項衝擊。在台東如此美麗的自然環境中，他「不鼓勵，也不支持」此類開發。

陳瑩表示，她和莊瑞雄也再次強調「民意優先、環境為本」，沒有民意，沒有開發。

陳瑩表示，台東的自然風貌與海岸線，是世世代代珍惜的共同資產，任何開發案都必須建立在充分溝通與在地民意支持的基礎上。東成風電案在缺乏透明程序與民眾共識下倉促推動，已造成地方社會的焦慮與不安，因此她主張「沒有民意支持，就不可能有開發」。

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莊瑞雄發布新聞稿表示，對於海岸發電，他的立場一直以來都很明確，只要地方沒有共識，就別想要貿然強推。東成風電案程序不正當，未召開公開說明會，忽視原民諮商義務，而且風機恐破壞地景，帶來的低頻噪音也會影響健康。

莊瑞雄表示，支持綠能發展，也樂見台東參與能源轉型，但前提是依法行政、尊重地方、科學審慎。（編輯：吳素柔）1140517

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