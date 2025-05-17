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桃猿林立等3人開轟擊潰兄弟 宋晟睿登板投球

2025/5/17 20:38
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職今天在洲際球場的賽事樂天桃猿打擊大爆發，全場敲出18支安打，包括林立、林泓育、陳晨威開轟，林立包辦4打點，終場以12比6擊潰中信兄弟，兄弟野手宋晟睿還登板投球。

桃猿隊的林立在1局上就從鄭凱文手中轟出2分砲，本季第7轟出爐，全壘打產量在傷癒歸隊後急起直追，連續3場開轟，僅落後魔鷹（Steven Moya）3支；3局上陳晨威、林立敲安打攻下1分後，林泓育再轟出3分砲，為本季第3轟，桃猿取得6比0領先。

4局上陳晨威再從鄭凱文手中敲出陽春砲，本季第3轟出爐；5局下桃猿隊三壘手馮健庭、游擊手余德龍接連發生失誤後，兄弟的宋晟睿從魔神樂（Marcelo Martinez）手中轟出3分全壘打，追到4分落後。

不過桃猿隊在6局上、7局上又得5分，再度拉開距離，9局上兄弟野手宋晟睿登板投球消化局數，他在2022年也曾經登板投球過，被敲出2支安打，不過也製造1個飛球、2個滾地球出局，沒有失分，最快球速達147公里。

9局下兄弟一、二壘有人時，王政順敲出二壘安打，帶有2分打點，林吳晉瑋再擊出高飛犧牲打得1分，不過最終桃猿仍以12比6擊退兄弟，奪下4連勝、暫居第3名；兄弟則吞下2連敗、暫居第4名，且勝率跌破5成。

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此戰桃猿隊雙箭頭都有開轟亮眼表現，陳晨威敲出4支安打，包辦1打點、4得分，林立則是4打數敲2支安打，包辦4打點、2得分，由林立獲選為單場MVP。

桃猿隊先發投手魔神樂此戰用111球投6局，僅被擊出4支安打，出現1次保送，飆出8次三振，失掉3分都不是責失分，奪下本季第3勝。（編輯：張銘坤）1140517

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