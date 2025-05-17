國際博物館日 宗博館打造沉浸式體驗靈性遊樂場

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）518為國際博物館日，世界宗教博物館今天表示，將館內打造成大人小孩都適合的「靈性遊樂場」，透過光與創作及沉浸式體驗，重新認識人們與自然、信仰和自己間的連結。

國際博物館協會（ICOM）於1977年5月18日，制定每年的5月18日為國際博物館日，號召世界各國關注博物館和文化事業，促進世界博物館事業的健康發展。

宗教博物館今天以新聞稿表示，走進博物館是重新親近文化與思想的最佳時刻。目前，館方特展包括跨文明對話的「光在萬物」、展現土地之愛的「菁寮聖十字架天主堂」，與充滿童趣想像的「不只一百種：保種計畫II~當小黑熊與不同的生命相遇」。

館方說，「光在萬物」特展，融合互動科技，從視覺感知延展至宇宙哲學思想，展開超越時間與形相的旅程。以沉浸式體驗四件館藏，包括聖方濟像、梵天石像、勝樂金剛曼荼羅、毘濕奴石像。

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館長馬幼娟表示，博物館不只展示宗教的歷史與文物，更以豐富的體驗式教育與當代視野，持續實踐生命教育的願景。歡迎民眾一起走趟旅程，找到屬於自己的「光」。

另外，瑞芳區黃金博物館表示，18日於大地館前廣場，氣球魔術師劉炫成表演趣味互動秀；下午2時新北市警察樂隊於昇平戲院則有「九份警樂揚」演出。盼望博物館日透過各種多元有趣的活動，讓更多民眾走進金瓜石、認識黃金博物館的不同面貌。（編輯：張銘坤）1140517

世界宗教博物館17日表示，迎接518國際博物館日，各項展覽不只展示宗教的歷史與文物，更以豐富的體驗式教育與當代視野，持續實踐生命。圖為珍貴的十字架聖髑。（世界宗教博物館提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月17日

宗教博物館17日表示，館方特展包括跨文明對話的「光在萬物」、展現土地之愛的「菁寮聖十字架天主堂」等，「光在萬物」（圖）特展，融合互動科技，以沉浸式體驗4件館藏。（世界宗教博物館提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月17日