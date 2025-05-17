加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動

泰國羽球公開賽 女雙許雅晴宋祐媗創下搭檔佳績

2025/5/17 15:28（5/17 15:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣羽球女雙許雅晴（後）和宋祐媗（前）17日在泰國公開賽4強賽輸給韓國對手。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年5月17日
台灣羽球女雙許雅晴（後）和宋祐媗（前）17日在泰國公開賽4強賽輸給韓國對手。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年5月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）台灣羽球女雙許雅晴和宋祐媗今天在泰國公開賽4強賽落敗，但已創下兩人搭檔以來最佳成績。兩人接下來的目標是馬來西亞大師賽，希望可以維持目前的狀態，持續進到8強，甚至是4強賽。

超級500系列的泰國羽球公開賽今天進行4強賽事，台灣女雙組合許雅晴和宋祐媗昨天在8強賽擊敗自家人許尹鏸和林芝昀挺進今天的4強賽。

現年33歲的許雅晴和小她11歲的宋祐媗搭檔才半年，這是兩人合作以來第一次闖進超級500系列的4強賽。兩人今天對上韓國女雙組合鄭那銀（Jeong Na Eun）和李妍雨（Lee Yeon Woo），但以17:21和19:21落敗。

google news透過 Google News追蹤中央社

許雅晴賽後接受中央社訪問表示，她們原先預設的戰術都有打出來，不過關鍵時刻失誤比較多，所以輸掉比賽。由於闖進500系列的4強賽是兩人搭檔至今最佳成績，許雅晴表示這樣的表現還不錯，但當然還是希望可以再突破。

兩人接下來的目標將是下週的馬來西亞大師賽（Malaysia Masters），宋祐媗表示就是打一場算一場；許雅晴說，以目前兩人的狀態，希望可以持續進到8強甚至4強，不過每場比賽狀況不同，就是盡力去打好每場比賽。（編輯：周永捷）1140517

#馬來西亞
#許雅晴
#林芝昀
台灣羽球女雙許雅晴（左）和宋祐媗（右）17日在泰國公開賽4強賽輸給韓國對手，但挺進超級500系列的4強已創下兩人搭檔以來最佳成績。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年5月17日
台灣羽球女雙許雅晴（左）和宋祐媗（右）17日在泰國公開賽4強賽輸給韓國對手，但挺進超級500系列的4強已創下兩人搭檔以來最佳成績。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年5月17日
許雅晴
泰國羽球公開賽 許雅晴、宋祐媗止步女雙4強泰羽球公開賽晉4強 許雅晴宋祐媗學姊妹組合迸火花
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：