台南多歷史文化場域 市府擬設經理平台強化管理

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南多歷史文化場域，台南市政府計劃成立「歷史文化場域經理平台」，且擬定「台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」，強化歷史文化場域永續經營和專業管理。

南市府文化局今天表示，「台南市歷史街區振興自治條例」民國101年公布施行，推動歷史街區傳統建築群和周邊環境保存活化，結合私有老屋形塑城市文化價值，但老屋數量龐大，都市開發壓力日益複雜，文化資產管理面臨更大挑戰。

文化局統計，目前台南符合特色歷史老屋超過2000棟，屋齡超過50年老屋達9萬餘棟，保存與活化需求相當迫切。

文化局計劃以專業經營能力的行政法人型態設立「歷史文化場域經理平台」，整合公私資源，負責歷史文化場域整體規劃、營運及推廣，深化文化價值，推動地方文化永續發展。

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平台設置計畫歷經多場專家座談、公聽會及跨局處協調討論，也獲文化部支持，文化局預定7月再辦2場公聽會。

此外，「台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」昨天起為期7天法規預告，市民如果有建議或疑問，可於預告期間以書面方式向文化局陳述或電洽意見。（編輯：李明宗）1140517