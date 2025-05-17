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俄烏和談才落幕 烏克蘭控俄羅斯無人機襲擊釀9死

2025/5/17 18:09
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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，1架俄羅斯無人機在烏國東北部蘇米州（Sumy）擊中1輛巴士，導致9人喪命、4人受傷。這場攻擊發生前幾小時，俄烏兩國才結束3年多來首次直接和平談判。

路透社報導，烏克蘭國家警署在通訊軟體Telegram的帳號發文寫道：「這不只是又一場砲擊，這是一個充滿嘲諷意味的戰爭罪行。」

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）則引述俄國國防部聲明報導，俄軍出動數架無人機打擊蘇米州1個烏克蘭軍事裝備集結待命區。

俄羅斯與烏克蘭官員昨天在土耳其的會談未能達成暫時停火協議。這是俄國2022年2月對烏克蘭發動全面侵略戰爭後頭幾個月以來，雙方首次直接談判。

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烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群媒體平台X發文寫道：「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）不僅沒有像美國、歐洲、烏克蘭及其他方所提議那樣立刻停止殺戮，甚至繼續對平民興戰。」

他進一步表示：「不應再存有幻想。必須加強對莫斯科施壓，以終結俄羅斯的恐怖行為。」（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1140517

蘇米州
俄軍向蒲亭報告：完全收復庫斯克州烏克蘭武裝部隊司令：俄軍加強準備試圖攻蘇米州
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