卓榮泰：無人機與半導體並重 全力打造產業聚落

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣17日電）行政院長卓榮泰今天說，政府已明確展現推動無人機產業，將無人載具與智慧機器人列為與半導體並重的戰略產業，因此建立無人機產業聚落基地也是不可或缺的基礎。

卓榮泰今天率國防部、經濟部等單位視察位於嘉義縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心，廠商逐一說明自家商品，卓榮泰關注廠商自製力，廠商們再三強調，零組件為台灣製造「非紅色供應鏈」，商品可以運用在商業、娛樂和軍事行動。

卓榮泰等人隨後與廠商、中央相關部會進行會議。嘉義縣經濟發展處長李雅萍說明，亞創中心現有空間已面臨瓶頸，為滿足廠商進駐及驗測需求，縣府提出「亞創一、二館空間改造計畫」，已獲行政院納入「無人機產業發展統籌型計畫」辦理。

卓榮泰致詞時指出，台灣無人機產業處於起步階段，政府已明確展現推動決心，將無人載具與智慧機器人列為與半導體並重的戰略產業，從現有的高科技製造邁向應用時代。

卓榮泰說，行政院已成立「無人載具專案會議」，以「產業發展、國防自主、民主供應鏈」為3大主軸，透過定期專案會議強化橫向聯繫，建立產業聚落也是不可或缺的基礎。

卓榮泰強調，軍用商規銜接與建構反制系統都是國家安全的關鍵環節，期望無人機業者掌握核心技術，才能擺脫對紅色供應鏈的依賴，建立具韌性的民主供應體系，這也是國際社會對台灣寄予厚望的地方。

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縣長翁章梁在會議中提到，亞創一館及未來的亞創二館皆為嘉義縣政府管理，目前中央已在研擬相關方案，未來將接手進行統籌管理，強化產品穩定性與市場競爭力。

原有意在嘉義縣義竹設置測試場，但經過相關單位評估後，認為直接設置在現有的機場即可，例如水上、恆春機場等地，由國防部進行協調，不用再新籌設中大型無人機測試場。（編輯：張銘坤）1140517