台籍老兵許昭榮自焚17週年 高史博追思悼念

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄17日電）高雄市立歷史博物館今天舉辦「春祭台灣兵暨許昭榮先生逝世追思紀念儀式」，高雄市文化局副局長簡美玲說，台籍老兵許昭榮為台籍老兵爭取人權與尊嚴的努力，所有人有目共睹。

許昭榮家屬余美智、許淑蕙及前台籍日軍看護婦廖淑霞等人，今天皆親臨戰爭與和平紀念公園主題館致意。簡美玲致詞表示，許昭榮為台籍老兵爭取人權與尊嚴的努力，所有人有目共睹，他一生歷經無數考驗與磨難，雖令人不捨，卻也鍛鍊出堅定的意志。

簡美玲說，那一代人在動盪時代中走過，承受身分錯置與轉變之苦，犧牲寶貴的青春歲月。今年適逢終戰80週年，希望關心人權的朋友，一同追思並緬懷他們的付出，珍惜今日得來不易的民主與和平。

高雄市關懷台籍老兵文化協會表示，台灣兵歷經日軍、國軍、共軍身分的轉變，投入二戰、國共內戰及韓戰等戰場，卻成為歷史研究中被隱沒的一章。

許昭榮曾親歷二次大戰與國共內戰，他畢生尋找同袍下落，致力爭取台灣兵權益，並期望政府正視台灣兵議題，從而喚起社會關懷與尊重，於2008年5月20日自焚明志，以耗盡生命而點燃的火光，促成「戰爭與和平紀念主題館」的誕生，也照亮台灣老兵人權伸張的道路。

透過 Google News 追蹤中央社

高史博表示，今年是許昭榮殉道逝世17週年，特別邀請「叢林中的山櫻花」、「高砂戰士錄」作者蔡岳熹，舉行「南洋叢林的高砂戰士」講座。

活動結合追思儀式，帶領民眾認識台灣原住民─高砂族在二戰時的英勇精神，希望能吸引更多人認識這段歷史，並再次省思及重視台籍老兵與戰爭受難者議題。期盼藉由追思及感念，讓人權議題得到深化，讓和平意志更為遠播。（編輯：吳素柔）1140517